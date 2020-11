Temps de lecture constaté 2’50

Clap de fin amer pour les salarié·es Bridgestone à Béthune • L’espoir aura duré trois semaines. Le groupe japonais va définitivement arrêter sa production sur le site du Nord (59), malgré le scénario de maintien partiel de l’activité poussé par le gouvernement et échafaudé par le cabinet de conseil Accenture à sa demande. Le plan, qui explorait la possibilité de sauvegarder 460 à 560 emplois directs sur les 840 que comptait l’usine, reposait sur une hypothèse d’un bond de productivité de 25 à 40 % et 100 millions d’euros d’investissements, dont l’État était prêt à prendre partiellement à sa charge. Malheureusement, le fabricant de pneu japonais a jugé ce plan non viable et a « fermé la porte ». Cette bataille est perdue, s’ouvre maintenant celle pour que « ce site reste industriel », dixit Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France.

Les défaillances d’entreprises en recul en septembre et octobre • Jeudi 12 novembre, la Banque de France estime le nombre de défaillances d’entreprises à 36 537 au mois de septembre, soit une chute de 30 % par rapport à septembre 2019. Une tendance à la baisse qui se confirmerait en octobre. Paradoxal non ? Pas pour la Banque de France : « Ceci s’explique à la fois par la période de confinement qui a affecté le fonctionnement des juridictions commerciales et par l’adaptation de la réglementation qui accorde temporairement des délais supplémentaires tant pour apprécier l’état de cessation de paiements que pour le déclarer. » Des entreprises plus longtemps en sursis en quelque sorte…

Plus de la moitié des Français·es auraient transgressé les règles du confinement • À en croire les conclusions d’un sondage mené par l’Ifop, environ 60 % des personnes interrogées n’auraient pas respecté – au moins une fois – les règles du confinement édictées par le gouvernement. Soit 27 points de plus que lors des six premières semaines du premier confinement. Parmi les attitudes dilettantes : utiliser les attestations de déplacement pour d’autres motifs que ceux indiqués (24 %), voir les membres de sa famille et se réunir chez les un·es ou les autres (23 %) ou encore rejoindre un partenaire… sexuel (9 %) ! Ce deuxième confinement ferait plus de mal au moral de la population pour laquelle il s’avère difficile de respecter les restrictions. Alors, indiscipliné·es les Français·es ?

Et si éponges et essuie-tout n’étaient plus des pollueurs jetés à tout-va ? • Pour en finir avec « les microrésidus de plastiques, non biodégradables et non recyclables, dans nos fleuves et océans », Les Petits Bidons ont conçu une éponge durable et des essuie-tout lavables réutilisables et 100 % d’origine naturelle. Leur concepteur promet une « durée de vie de 1 ou 2 ans ». Chez ÉcoRéseau Business, on a adopté l’éponge, décorée. Elle n’est pas jaune/verte avec grattoir avec son allure de vraie éponge, mais elle absorbe parfaitement les liquides et joue la déco. Lessive, savon, tout y passe.

Nelly Kaplan, écrivaine féministe et réalisatrice figure de la Nouvelle Vague est décédée de la covid-19 • Elle était une des icônes de la Nouvelle Vague, aux côtés des Godard, Truffaut et Varda. La réalisatrice du film culte et sélectionné à la Mostra de Venise La Fiancée du pirate (1969), est morte jeudi 12 novembre à l’hôpital de Genève, à 89 ans. Nelly Kaplan, c’est aussi Papa, les petits bateaux…(1971), Néa (1976), Charles et Lucie (1979) ou Plaisir d’amour (1990).

Du mobilier de bureau reconditionné • C’est l’offre « circulaire » de Vitra (designer de mobilier et concepts) associé à la start-up Bluedigo. Les produits de bureau viennent, reconditionnés, d’expositions ou de stocks. Bluedigo propose sur son site du mobilier de bureau de seconde main et du mobilier neuf écoresponsable à destination des professionnels. Dont les productions Vitra, jusqu’à 40 % de remise pour des chaises de réunion iconiques comme Belleville Chair de Ronan & Erwan Bouroullec, VisaSoft d’Antonio Citterio, MedaSlim d’Alberto Meda… Des chaises de bureau ergonomiques comme ID Mesh d’Antonio Citterio, AM Chair d’Alberto Meda… Des alcôves de réunion : Alcove Sofa deux places désignée par Ronan & Erwan Bouroullec, etc.