Temps de lecture constaté 2’50

Prochaine pénurie ? Les seringues • Si tant est qu’un vaccin en exige des centaines de millions. Qui croyez-vous qui se reconvertit ? Les usines chinoises, bien sûr ! Il faudrait que les Français se remuent…

Le bras de fer entre Orange et l’État se poursuit • L’opérateur télécoms ne lâche pas le morceau face à l’administration fiscale : il conteste un redressement fiscal infligé par l’État après la réorganisation du groupe en 2005. Orange réclame le remboursement d’un impôt d’1,9 milliard d’euros qu’il a été contraint de verser à la suite du redressement. Et la facture s’annonce encore plus salée pour l’administration fiscale en cas de « défaite » dans ce dossier. Après ajout des intérêts moratoires qui courent depuis plus de dix ans, le total que réclame orange s’élève à plus de 2,6 milliards d’euros. Fin octobre, le rapporteur public auprès du Conseil d’État, chargé de donner son opinion avant la décision du Conseil d’État, a défendu la position de l’opérateur. La victoire n’est plus très loin pour Orange…

Arnaud Montebourg se lance dans le bas carbone • Il y a eu le miel, les amandes, les glaces… place désormais au bas carbone. L’ancien ministre de l’Économie crée une nouvelle entreprise, CO2responsables, qui commercialisera les crédits carbone du secteur agricole. Une création qui découle d’une volonté de participer à « la trajectoire climat de la France », a précisé Montebourg. C’est pourquoi CO2responsables vise à accompagner les agriculteur·rices et leur fournir des analyses sur leurs émissions carbone, comme la façon dont ils·elles pourraient progresser. Des idées plein la tête, la série Montebourg continue.

La complémentaire santé solidaire rassemble déjà 7,7 millions d’adhérent·es • Il y a un an, la complémentaire santé solidaire naissait de la fusion entre la couverture maladie universelle (CMU-C) complémentaire et l’aide à la complémentaire santé (ACS). Dans ce laps de temps, ce nouvel ensemble des filets de sécurité pour les plus modestes a recruté quelque 600 000 bénéficiaires supplémentaires. En juillet 2020, selon les derniers chiffres communiqués, le total des bénéficiaires s’élevait à 7,7 millions de personnes, dont 5,8 millions pour le CMU-C, 1 million pour l’ACS et 890 000 complémentaires santé solidaire « participatives » (CS2P) et donc payantes. Joyeux anniversaire.

Naissance du Club des Parents Connectés, une initiative pour accompagner les parents sur les enjeux numériques • Facebook et Instagram, avec l’Association e-Enfance, Génération Numérique et l’UNAF, lancent un nouveau dispositif qui permettra aux parents de bénéficier de conseils, d’analyses, de réponses à leurs interrogations sur le numérique. Un groupe Facebook se trouve accessible, lieu d’échange sans tabou entre les parents et expert·es pour comprendre le rapport de leur enfant au numérique (réseaux sociaux, temps passé, jeux vidéo…). « Le dialogue parental est la clé de voûte de l’éducation des jeunes au numérique. Il faut accompagner cette première génération de parents qui fait face à leurs enfants connectés », a souligné Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles.

Selon une étude de l’Insee, les industriel·les français·es envisagent de réduire leurs investissement de 14 % • La crise sanitaire et son corollaire la crise économique continuent de perturber les plans des industriel·les et des investisseur·ses. Interrogé·es par l’Insee, les industriel·les français·es révèlent leur inquiétude. Ils·elles envisagent de réduire leurs investissements de 14 % en cette année 2020 et n’ont l’intention de les augmenter que de 4 % l’an prochain. Les incertitudes sanitaires et la politique du « stop-and-go » de l’économie provoque de plus en plus d’attentisme parmi les entreprises. Encore une fois, le bon vieux calcul coûts/risques/bénéfices…

Le marché de la piscine, lui, se la coule douce • Contrairement à d’autres secteurs frappés de plein fouet par la crise, le marché de la piscine a profité des confinements successifs pour ancrer dans la tête des citoyen·nes la nécessité de se sentir bien chez soi : « Les Français·es ont compris l’intérêt du bien-être à domicile », constate la Fédération des professionnels de la piscine (FFP). Cette année, via des projections faites par la fédération, on assisterait à la construction de 175 000 piscines, soit une hausse de plus de 6 %. Synonyme de croissance pour la… cinquième année d’affilée.

Bill Gates a beau se déplacer en jet privé, ce dont il s’accuse, il se fait héra ut du climat • On lira en février 2021 chez Flammarion qui s’en est assuré les droits un gros livre, Comment éviter le désastre, les solutions actuelles, les innovations nécessaires.