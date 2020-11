Wikipédia prend ses précautions pour anticiper la désinformation liée à l’élection américaine • Comme vous le savez, l’encyclopédie collaborative ouvre la possibilité à ses utilisateur·rices de modifier les contenus proposés. Or, face aux rivalités des camps Joe Biden et Donald Trump, Wikipédia anticipe un conflit idéologique qui laisserait place à des commentaires, informations ou précisions injustifiées voire fausses à la suite de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle américaine. Pour éviter de potentielles dérives, l’encyclopédie a fait en sorte que seuls les comptes qui existent depuis plus de 30 jours et qui ont déjà modifié 500 fois un contenu quel qu’il soit, puissent intervenir sur l’article consacré à la présidentielle américaine.

Le Haut Conseil pour les finances publiques prédit une baisse de 20 % de la richesse nationale durant le confinement • Le nouveau confinement est une version allégée de son prédécesseur du printemps, mais l’impact sur l’économie française s’annonce à nouveau très important. À l’occasion de la présentation du nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2020, le Haut Conseil des finances publiques, présidé par Pierre Moscovici, juge que les prévisions de Bercy, impliquent une « dégradation marquée de l’activité », du fait du confinement. Dans les chiffres, les « sages budgétaires » s’attendent à un niveau de PIB inférieur de 20 % en novembre et décembre, par rapport à fin 2019.

La marque Voxan a battu plusieurs records de vitesse en motos électriques • Le week-end du 31 octobre, sur le tarmac de l’aéroport de Châteauroux, trois modèles de motos électriques de la marque Voxan auraient permis de battre « 11 records du monde de vitesse » sur de multiples distances et configurations. Entre autres : le compteur de la moto Wattman serait monté jusqu’à… 408 km/h ! Au volant de cette chasse aux records, le pilote italien Max Biaggi.

Le nouveau projet de loi de Finances pousse les dépenses publiques à un niveau historique • Le gouvernement présentait mercredi 3 novembre son quatrième projet de loi de finances pour 2020. Le déficit est revu à la hausse (à 11,3 % du PIB) et Bercy ajoute 20 nouveaux milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires pour faire face aux conséquences du reconfinement. Résultat : les dépenses publiques atteignent 64,3 % du PIB, soit 10 points de plus que l’an dernier (53,7). Un taux jamais atteint en temps de paix.

Le cabinet Ylios publie ses Échanges de dirigeants et de DRH d’entreprises de première ligne • « Dès fin mars 2020, interpellés par les difficultés partagées par de nombreux dirigeants et DRH des entreprises de première ligne, les équipes du cabinet Ylios ont décidé de les réunir de manière régulière, pour recueillir leurs impressions et leurs réflexions », explique Angelos Souriadakis, le président fondateur du cabinet. Leurs échanges réguliers organisés autour de grands thèmes (les problématiques sanitaires et la gestion de l’inquiétude des salariés, le travail en présentiel, le télétravail et ses conséquences, la délicate posture du manager, les nouveaux champs et nouvelles formes du dialogue social, la question de l’emploi, la capacité des entreprises à se projeter à moyen terme).

Le Parapluie de Cherbourg en drive sans contact pour le retrait des commandes en ligne • Nous avons déjà évoqué l’excellence de cette marque relancée sur le mode made in France de parapluies haut de gamme depuis 1986 dans sa manufacture à Cherbourg. Les commandes sont passées via Facebook Messenger et le retrait se fait sur rendez-vous à proximité de la Manufacture, dans le respect des gestes barrières. Il est possible de commander en ligne puis de se faire livrer en France et à l’étranger.

On n’arrête pas le progrès covid ! • Une famille astucieuse dont on ne connaît que les prénoms, « le père, Philippe, ses deux fistons Maxime et Sylvain et leur oncle Patrick » a inventé le bracelet Citron, distributeur de gel hydroalcoolique, « un moyen ludique pour permettre à chacun d’optimiser la désinfection des mains au quotidien. Nous avons aussi voulu un ton résolument humoristique pour responsabiliser chacun sans ajouter à la gravité de la situation. » Côté clin d’œil, on est effectivement servi : « Le Bracelet Citron, c’est le bon zeste barrière à avoir ! » Plusieurs couleurs pour un prix public conseillé de 14,90 euros.