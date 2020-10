Temps de lecture constaté 2’40

Linxo Group (filiale de Crédit Agricole Payment Services) devient le premier établissement de paiement en France (via Oxlin) à lancer une solution d’initiation de paiement universelle par virement bancaire grâce à une API unique • Sous le jargon, comprendre qu’il devient possible de lancer des virements depuis n’importe quel espace en ligne (site Web, application mobile) ou canal (SMS, WhatsApp, QR Code, lien web, etc.).

Les accessoiristes du télétravail vont se déchaîner • Tel cet ensemble Primo qui dégaine son clavier et sa souris pour travailler jusqu’au bout de la nuit (peu recommandé) : le clavier est pleine largeur, la frappe confortable, la souris pour gauchers et droitiers. L’ensemble résiste aux éclaboussures. Quand les périphériques PC tentent de rejoindre la discrétion du Macintosh ?

Chine Lanzmann suggère l’autocoaching pour les femmes et anime deux webinaires • Dépasser leurs blocages, s’affirmer davantage, s’engager sur leur voi e : Le Guide de l’autocoaching pour les femmes (2e édition, Pearson) se complète le lundi 12 octobre à 14 heures (90 mn) par un premier webinaire (« Comment bien travailler à distance ? ») et un deuxième le jeudi 22 octobre à 11 heures (90 mn) (« Comment vivre au mieux cette crise ? »).

OVHcloud ouvre son Startup Program aux scale-up • Ce programme d’investissement de plus de 6 millions d’euros se décline en crédits d’infrastructure et en soutien au développement. « Afin de pouvoir accompagner les jeunes pousses qui mettent le cloud au cœur de leur business model, OVHcloud a conçu un suivi sur douze mois adapté et proportionné aux besoins de chacune. » OVH s’ouvre aux scale-up [start-up en croissance] et offrira aux entreprises retenues :

Une aide jusqu’à 10 000 euros à utiliser sur les produits OVHcloud pour les start-up et jusqu’à 100 000 pour les scale-up

Un accompagnement personnalisé de 6 heures start-up, 20 heures pour les scale-up

Un espace communautaire dédié pour exploiter le potentiel de l’écosystème OVHcloud

Un accès à la marketplace et à l’open trusted cloud dès le début du programme pour les scale-up et au bout de 12 mois pour les start-up

Des opportunités de se faire connaître au travers de communications conjointes avec OVHcloud ou de stands lors de salons internationaux.

L’économie française flanche, l’allemande se maintient • Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a confirmé son estimation d’une chute de 8,7 % du PIB français pour 2020.

L’ancien ministre de l’Intérieur, désormais à la tête des député·es LREM, Christophe Castaner, estime que la baisse des impôts de production va préserver 300 000 emplois dans le secteur industriel • Le plan de relance du gouvernement prévoit une baisse des impôts de production de 10 milliards d’euros.

En plein rachat par Veolia de la participation de Suez dans Engie, l’énergéticien nomme Catherine MacGregor directrice générale • Cette ex-Schlumberger et TechnipFMC prendra ses fonctions début 2021.

La patronne de l’Europe rattrapée par la covid • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé se mettre en quarantaine, mais simple cas contact. « J’ai été informée que j’ai participé à une réunion mardi dernier à laquelle était présente une personne qui hier a été testée positive à la covid-19. Conformément à la réglementation en vigueur, je m’auto-isole donc jusqu’à demain matin [aujourd’hui]. J’ai été testée négative jeudi et je serai à nouveau testée aujourd’hui. » Curieux, elle n’a pas été transportée à l’hôpital par hélicoptère…

Les capitales européennes aussi sonnent l’alerte • À Paris et sa petite couronne, c’est parti pour quinze jours d’alerte maximale. Madrid et Londres se préparent aussi à des jours de fermetures. Ça se passe mieux à Berlin et à Bruxelles. Rome reste en phase 3.