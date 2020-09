Temps de lecture constaté 2’50

Sénat nouvelle mouture • L’élection sénatoriale, creuset supposé du pouvoir territorial, a abouti le 27 septembre au maintien d’une majorité de droite alliée au centre. Le groupe LR de 144 sénateurs, se reconduit, renforcé par 5 à 8 sénateurs de l’Union centriste. Un groupe hétéroclite d’écologistes constitue un groupe de 10 sièges. Ambition : se révéler présents dans les territoires ruraux. Le parti LREM du président de la République parvient à se maintenir avec une pincée de ministres et secrétaires d’État. Le Rassemblement national conserve un siège.

Deuils • Des pages se tournent, avec ou sans l’aide de la covid. Ces décès de talents parlent aux générations seniors : Juliette Greco, 93 ans, interpréta Raymond Queneau, Jacques Prévert, Léo Ferré, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Roda-Gil, Miossec ou Biolay. À l’opposé de ce répertoire, Annie Cordy (Léonia Juliana Cooreman), 92 ans, la Belge aux 40 tubes (La Bonne du curé, Ça ira mieux demain, Tata Yoyo, Cho ka ka O), comédies musicales et opérettes, aux 40 films, aux 10 de pièces de théâtre, aux 10 000 galas. Elle est morte baronne par la grâce du roi des Belges. Michael Lonsdale, 89 ans, une voix, une profondeur, une spiritualité, fourvoyé dans Hibernatus ou Moonraker, réhabilité dans India Song ou Des hommes et des dieux. Et son opposé complet, Roger Carel, 93 ans, voix d’Astérix, de Mickey Mouse, de Winnie l’ourson, de Wally Gator, de Mister Magoo, du Capitaine Caverne, de Maestro (Il était une fois l’Homme…), de Kermit la grenouille, d’Alf, de C-3PO (Star Wars), de Benny Hill ou encore… de Hercule Poirot. Côté plume, Denis Tillinac, 73 ans, ami de Chirac autour duquel il écrivit Spleen en Corrèze : Journal d’un localier (1984), son conseiller à la francophonie. Un gros homme et même trois fois gros, Pierre Troisgros, 92 ans, mais dont la finesse éclatait dans la nouvelle cuisine française. Les Debré, frères, Bernard, 75 ans, le politicien français, et François, 78 ans, fils du Premier ministre Michel Debré. Le premier, pluri-élu à droite, fut ministre de la Coopération un an dans les années 1990. Le second, journaliste et écrivain, prix Albert-Londres en 1977 pour Cambodge, la révolution de la forêt.

Créa utile • Pierre Cocheteux (spécialiste marketing, conférencier, coach de dirigeants et auteur) lance la Closing Academy, club d’entrepreneurs « nouvelle génération ». Il propose un accompagnement pour leur apprendre comment sauver leur business, générer davantage de ventes durablement et sortir de l’isolement. Sous réserve de test.

Coronavirus • Le million de décès est dépassé dans le monde.

Forfaiture • Trump a réussi à faire élire in extremis, à vie, la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Pro-armes, anti-avortement catholique pratiquante.

Transports • Le train autonome d’Alstom, Siemens et Thales en essai de prototypes pour une mise en service en 2023.

• Le projet de loi de finances pour 2021 • Il précise les lignes du plan de relance de 100 milliards. Le texte a été présenté lundi matin par Bruno Le Maire (Économie) et Olivier Dussopt (Comptes publics) en conseil des ministres. Avant des semaines de navette parlementaire jusqu’à Noël.

Le site TechTarget relaie un rapport d’enquête par Forbes insights et VMware • Selon 44 % des interrogé·es, l’attaque de sécurité le plus courant en France sur ces trois dernières années est l’hameçonnage de mots de passe. 22 % des participants citent l’usurpation d’identité et d’accès.