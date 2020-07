Il s’agit d’un facteur clé de succès des entreprises.

Une étude EMEA – Europe, Moyen-Orient et Afrique – de Vanson Bourne pour VMware délivre un message clair : « Les postes de chefs d’entreprise et de cadres devraient être confiés à des technophiles pour assurer la réussite de leur entreprise. »

L’enquête a été menée auprès de 2 250 décideurs, responsables informatiques et développeurs sur cette région du globe. Sa conclusion : « Des connaissances et une sensibilité aux nouvelles technologies est un atout indispensable pour la performance des entreprises. »

Les répondants français y voient « une hausse de la productivité à travers toute l’organisation (37 %), une performance accrue (43 %), un meilleur potentiel d’innovation (40 %) et une expérience client améliorée (38 %) ».

Les auteurs de l’étude pensent que « cette tendance s’affirme dans un contexte de bouleversements majeurs, où la transformation numérique fait l’unanimité auprès des dirigeants français pour s’adapter à des dynamiques extrêmement changeantes pour faire évoluer leurs modèles économiques et mobiliser leurs employés ».

Applications de nouvelle génération

Pour plus de la moitié des répondants en France (64 % versus 57 % EMEA), les applications de nouvelle génération ont par exemple joué un rôle clé pour faciliter le télétravail. En outre, plus d’un tiers d’entre eux mettent en avant leur capacité à déployer des mises à jour en continu (39 %), et à proposer des niveaux de disponibilité fiables (39 %).

Plus de trois quarts (78 %) des développeurs d’applications et responsables informatiques français pensent que sans une stratégie de modernisation d’applications efficace, les organisations ne seront pas en mesure de proposer une expérience client d’exception. Un avis partagé par la grande majorité de la communauté internationale des cadres : plus de 80 % d’entre eux estiment qu’enrichir leurs portefeuilles d’applications améliorera leur expérience client, ce qui aura un impact direct sur la croissance de leurs chiffres d’affaires* ».

Les dirigeants d’entreprises doivent piloter des changements d’une ampleur sans précédent. Dans ce contexte, l’avantage revient à ceux qui disposent de connaissances sur les nouvelles technologies et comprennent comment des applications peuvent les aider à s’adapter à n’importe quelles conditions de marchés et à définir leurs objectifs en matière de performances et de résilience.

La pandémie aura introduit l’équivalent d’une décennie de transformations numériques en seulement quelques mois

Pour Anthony Cirot, directeur général, VMware France « trois quarts des dirigeants d’entreprises du monde entier s’accordent à dire que ce type de profil est un gage de réussite. » Éric Marin, directeur technique, VMware France : « Qu’il s’agisse des dizaines de millions d’individus et d’étudiants travaillant et se formant depuis leur domicile, des gouvernements développant des applications de traçage de contacts en quelques mois ou encore des entreprises et commerçants se tournant presque du jour au lendemain vers des plates-formes numériques, la pandémie actuelle aura introduit l’équivalent d’une décennie de transformations numériques en seulement quelques mois. La capacité à mettre entre les mains des utilisateurs les informations et services dont ils ont besoin est la clé pour favoriser la réussite et susciter l’engagement des clients. »

* The Improving Customer Experience and Revenue Starts With the App Portfolio, une enquête menée par Forrester Consulting pour le compte de VMware auprès de 614 répondants (dont des DSI et des vice-présidents séniors d’EMEA et de la région Asie-Pacifique). Les répondants venaient d’entreprises de plus de 2 500 salariés des domaines des services financiers, de la santé, du secteur public, des télécommunications et du commerce de détail.