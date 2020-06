Vous êtes entrepreneur.euse handicapé.e ou vous en connaissez un.e : candidatez.

Le créateur des Trophées h’up est l’un des plus clairvoyants chefs d’entreprise aveugles du moment : Didier Roche, créateur d’entreprise dès 1995, à 24 ans, et à l’origine de la radio Vivre FM, de l’attraction Les yeux grands fermés du Futuroscope, d’Ethik Investment et de la chaîne de restaurants Dans le noir et les Spa dans le noir. L’événement des Trophées houp entrepreneurs, l’occasion de mettre enfin en avant des entrepeneur.euses handicapé.es, prépare sa 3e édition.

Ils.elles sont près de 75 000 entrepreneur.euses en situation de handicap (quel qu’il soit). Le 3 novembre, ils.elles ne seront que cinq, sur sélection sévère, à représenter l’ensemble des handicapé.es attaché.es à démontrer que le handicap n’existe que dans la tête des gens parfaitement valides ! D’ores et déjà, s’ouvrent les candidatures, closes le 10 juillet.

Les Trophées 2020 h’up entrepreneurs s’organisent en cinq catégories :

entrepreneur.euse créateur.trice en herbe

entrepreneur.euse créateur.trice

entrepreneur.euse expérimenté.e

entrepreneur.euse à l’international

entrepreneur.euse de l’année

Vous qui lisez sans aide et connaissez un.e entrepreneur.euse en situation de handicap, cliquez sur Je candidate ou je recommande un entrepreneur.