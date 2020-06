Et les 12 et 13 octobre, le salon retrouve ses allées.

Il est devenu l’un des temps forts de la vie économique française. Le Salon SME s’impose comme le rendez-vous des freelances et consultants indépendants, les dirigeants de petites entreprises, les créateurs d’entreprises et les professionnels du conseil et de l’accompagnement des entrepreneurs. Il revient en force au palais des Congrès à Paris les 12 et 13 octobre, mais son organisateur, pionnier et maître du salon virtuel, en donne une première immersion demain, le 23 juin. C’est SME Online.

Au programme de la session, des exposants à qui poser vos questions en direct par messagerie instantanée, Skype ou mail, réponses immédiates à la clé. Des webinaires en direct, sessions de formation sur des sujets essentiels pour votre activité. Des stands virtuels où se captent la documentation, des vidéos et des guides. Le 23 juin, quatre « Halls thématiques » se consacrent à la préparation d’un projet (création, reprise, franchise), la gestion et la protection de son activité, les moyens de s’installer, puis de développer son activité

Nous avons consacré à ce phénomène du salon virtuel et singulièrement aux techniques de son créateur, Alain Bosetti, une Immersion dans ÉcoRéseau Business.

En octobre, un SME peut-être pris d’assaut

SME surfe sur une création entrepreneuriale toujours aussi vive en France, largement dominée par les petites et les très petites entreprises, les entreprises individuelles et les indépendants. Depuis 2009, 500 000 à 600 000 « boîtes » sont enregistrées chaque année.

Dans les allées ultra-fréquentées du Salon – peut-être encore peuplées de masques cette année ? – c’est une énergie créative qui draine les (futur.es) entrepreneur.euses « à la recherche d’informations pour finaliser la création de leur entreprise, mettre leur projet sur les rails et développer leur activité », dixit l’organisateur.