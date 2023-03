Temps de lecture estimé : 2 minutes

Annelies Helmer, directrice du pôle Assurance & Finance chez Infopro Digital, est également commissaire générale du Salon du Patrimoine Immobilier. Pour ÉcoRéseau Business, elle revient sur les grands enjeux du secteur, alors qu’elle lance un grand rendez-vous, le Salon du Patrimoine Immobilier, les 6 et 7 avril prochains au Carreau du Temple à Paris.



TRIBUNE. « Passion, prestige, protection, transmission. L’immobilier, pierre angulaire de tout patrimoine bien géré ». Le mantra du Salon du Patrimoine Immobilier est clair. En ces temps troublés, l’immobilier est plus que jamais une valeur refuge, gage de stabilité et de pérennité. L’organisation de ce nouveau salon tombe ainsi à pic. Entre pédagogie et conseils, état du marché et perspectives d’avenir, le salon SPI répondra aux grandes questions d’un public alerte.



Tous les professionnels dont les métiers sont complémentaires pour proposer des solutions d’investissements immobiliers et les distribuer auprès de leurs clientèles peuvent se rencontrer au Salon du Patrimoine Immobilier. Ils pourront faire connaître leur offre de produits et leurs services à destination des investisseurs particuliers.

Côté exposants, on retrouvera de nombreux promoteurs immobiliers, mais aussi des spécialistes de la location meublée en résidence, du démembrement de propriété, des sociétés de gestion, des assureurs… Tous donnent rendez-vous sur leurs stands aux conseillers en gestion de patrimoine, aux agents immobiliers, aux notaires… Des visiteurs au profil très qualifié – intermédiaires et conseils – profitent d’un accès gratuit au salon en s’inscrivant sur notre site Internet. Les agents immobiliers adhérents à la FNAIM comme ceux d’Orpi ne devraient pas être en reste. En effet, leurs présidents respectifs, Loïc Cantin et Guillaume Martinaud, interviendront à l’occasion de deux conférences plénières.

Le programme du salon



L’actualité du marché immobilier et du crédit s’est imposée dans notre programme de conférences.

Les deux premières conférences, dès le jeudi 6 avril, seront respectivement consacrées à l’évolution des ventes et des prix de l’immobilier d’habitation (9 h 30), puis à la nouvelle donne du financement : taux des crédits et taux de l’usure, assurance emprunteur… (à 14 h).

Nos deux autres conférences du vendredi 7 avril analyseront les perspectives des principaux placements adossés à l’immobilier locatif : les SCPI dont les rendements devraient s’adapter à la hausse des taux d’intérêt (9 h 30), les investissements locatifs dans le neuf ou l’ancien alors que le dispositif Pinel prendra fin en 2024 (14 h).

Ce programme de conférences plénières est complété par une quinzaine d’ateliers proposés par des professionnels de l’immobilier ou des partenaires. Plusieurs avocats spécialisés et notaires interviendront notamment pour présenter des dispositifs avantageux pour les investisseurs – par exemple, en matière de transmission familiale – ou pour préciser des contraintes nouvelles qui s’appliquent aux logements, dans le domaine des normes environnementales ou de la rénovation énergétique.