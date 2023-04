Temps de lecture estimé : 3 minutes

Une tribune signée Karine Lair, associée et directrice générale d’Oasys Dirigeants et Oasys Carrière.

TRIBUNE. Les réussites sont toujours des concours de circonstances. Bien entendu, il est aussi nécessaire d’avoir du talent, des qualités et des compétences personnelles, des aptitudes et une personnalité, l’envie de réussir et l’énergie pour cela. Nous vivons actuellement un alignement des planètes très favorable aux femmes cadres et dirigeantes. Il était temps !

La loi Rixain de décembre 2022 va bouleverser profondément le paysage des gouvernances d’entreprise. À l’instar de la loi Copé-Zimmermann (2011) sur la présence des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance qui avait fonctionné, cette nouvelle loi vise à accélérer la féminisation des postes de direction (Comex et Codir) par l’application de quotas. Ainsi, les sociétés de plus de 1 000 salariés devront compter au moins 30% de femmes cadres dirigeantes et membres d’instances dirigeantes à partir du 1er mars 2026 puis 40 % au 1er mars 2029. Cette loi vise à actionner le levier qui permettra d’installer la parité.

Il est vrai que si plus de la moitié des jeunes femmes (54 %) sont diplômées de l’enseignement supérieur contre à peine 43 % des jeunes hommes, 21% sont dirigeantes et elles perçoivent un salaire avec un écart de 22 % par rapport à un homme à fonction équivalente.

Mais la loi ne fait pas tout. Un procès en illégitimité auprès de femmes pour lesquelles les différentes enquêtes montrent que la plupart d’entre elles rencontrent des freins psychologiques comme la tendance à se sous-estimer, risquent d’accentuer une peur déjà existante chez elles, celle de s’exposer.

Ne pas les accompagner, c’est les laisser vivre cette révolution sans armes. Il existe des moments clefs dans le parcours professionnel qui permettent de les rendre plus visibles et faciliter la mue qu’elles vont entamer.

Le recrutement

Les biais cognitifs, qui conduisent les équipes de recrutement à accorder des importances différentes à des faits de même nature, jouent un rôle dans l’évincement des femmes au sein de processus de recrutement. L’une des actions qui peut être entreprise facilement est la formation de ces équipes, au repérage des biais cognitifs. Ces recruteurs prennent ainsi conscience que leurs prises de décision dans la sélection des candidatures, sont plus subjectives qu’ils ne le croient, et souvent le résultat d’une vision du monde.

L’intégration

La période d’intégration est un moment charnière pour les femmes recrutées comme pour l’entreprise qui sait que l’échec d’un recrutement peut lui coûter cher. Il faut garder à l’esprit que le changement d’entreprise et d’environnement pour les femmes a un coût psychologique qui peut être supérieur à celui des hommes (responsabilités familiales et logistiques). Cela implique qu’elles doivent revisiter toute leur organisation dès lors qu’elles changent de lieux de travail, de manager, etc. Les coachings de prise de poste sont de plus en plus proposés dans un marché du travail où la guerre des talents sévit. Les femmes sont ainsi plus en confiance pour aborder le nouveau challenge qui s’offre à elles, plus ouvertes à exprimer leurs besoins, et ainsi devenir efficaces rapidement dans leur nouvel environnement.

Les congés (maternité, maladie, etc.)

Les retours de congés maternité, de longue maladie et ceux dits de « proche aidant » sont aussi des moments où les femmes rencontrent une nécessité de sur-adaptation. Au-delà des obligations légales notamment qu’elles retrouvent leur poste, l’entretien de retour a pour vocation d’identifier les besoins de ces femmes. Il permet également de trouver avec elles des solutions qui font qu’elles pourront reprendre leur activité dans les meilleures conditions et retrouver leur niveau de performance antérieure.

L’évolution de carrière

Les dispositifs collectifs de leadership, spécialement conçus pour les femmes, prennent en compte les compétences qui vont leur permettre de se distinguer :

L’assertivité : les études montrent que les femmes sont jugées plus facilement que les hommes comme « autoritaires » quand elles expriment leur niveau d’exigence aux équipes ou affirment une conviction auprès de pairs. Les accompagner pour s’affirmer tout en gardant une souplesse relationnelle est l’enjeu de ce type d’approche. Surtout que, là encore, statistiques à l’appui, on sait qu’on leur pardonne moins ce trait de caractère.

: les études montrent que les femmes sont jugées plus facilement que les hommes comme « autoritaires » quand elles expriment leur niveau d’exigence aux équipes ou affirment une conviction auprès de pairs. Les accompagner pour s’affirmer tout en gardant une souplesse relationnelle est l’enjeu de ce type d’approche. Surtout que, là encore, statistiques à l’appui, on sait qu’on leur pardonne moins ce trait de caractère. La prise de parole en public : il s’agit souvent d’une compétence à développer. La voix féminine porte moins et monte davantage dans les aigus. Savoir poser sa voix, s’exposer au regard des autres, sont les éléments qui sont travaillés dans ces modules. Du média training peut compléter la montée en puissance sur ces sujets de communication.

: il s’agit souvent d’une compétence à développer. La voix féminine porte moins et monte davantage dans les aigus. Savoir poser sa voix, s’exposer au regard des autres, sont les éléments qui sont travaillés dans ces modules. Du média training peut compléter la montée en puissance sur ces sujets de communication. Le réseau relationnel : les femmes déclarent souvent qu’elles ont peu travaillé leur réseau relationnel interne et surtout externe. C’est pourtant indispensable dans des postes à responsabilités. D’une part, c’est en se confrontant à l’extérieur qu’elles vont pouvoir créer des solutions innovantes pour leur entreprise. D’autre part, parce que c’est une carte maitresse pour évoluer, se faire connaitre, faire apprécier ses compétences, s’entraider…

: les femmes déclarent souvent qu’elles ont peu travaillé leur réseau relationnel interne et surtout externe. C’est pourtant indispensable dans des postes à responsabilités. D’une part, c’est en se confrontant à l’extérieur qu’elles vont pouvoir créer des solutions innovantes pour leur entreprise. D’autre part, parce que c’est une carte maitresse pour évoluer, se faire connaitre, faire apprécier ses compétences, s’entraider… La capacité à demander et à s’exposer : parce qu’on a plus souvent ce que l’on demande que ce que l’on mérite, il est indispensable de savoir exprimer ses besoins. Dans ces dispositifs collectifs, le sujet de la demande d’augmentation est souvent abordé tant elle est redoutée.

Bien entendu, les femmes ne sont pas que cela. Et elles ne sont pas toutes cela. Ces axes de développement identifiés sont le fruit de nombreuses enquêtes et études sur les perceptions, les comportements et les données statistiques de cabinets conseils, d’instituts de statistiques privés et publics sur l’état du marché de l’emploi. Elles ont aussi de nombreux atouts pour aborder l’évolution du marché du travail qui s’annonce. Elles sont qualifiées, coopératives, à l’écoute des émotions… le train est en marche et transformera les femmes et le marché du travail, les hommes aussi sont et seront concernés.