Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le salon leader des solutions innovantes en faveur de l’environnement, de la ville et des territoires revient du 10 au 13 octobre 2023 à Eurexpo Lyon pour ses 45 ans, ÉcoRéseau Business est partenaire. Par Anne-Manuèle Hébert, Directrice de Pollutec.

Pour 2023, Pollutec a préparé une édition résolument placée sous le signe du décloisonnement : une approche plus que jamais systémique, capable de fédérer l’ensemble des acteurs et des parties prenantes (industriels, porteurs de projets, chercheurs, citoyens, issus du public comme du privé).

Nous avons précisément imaginé cette édition en réponse aux défis collectifs auxquels nous faisons tous face : sécheresse, perte de biodiversité, souveraineté énergétique, alimentaire, hausse des températures, etc. Comment engager un maximum d’acteurs dans les processus de décisions et d’adaptation pour lutter contre les injustices environnementales et accélérer réellement les transformations nécessaires pour un monde de demain vivable ?

Quatre grands enjeux pour orienter les débats

Cette année, les débats sont articulés autour de quatre grands piliers, centraux pour les entreprises et les collectivités :

– l’eau, la matière première, la biodiversité, etc. – qui doit être protégée, valorisée et son usage repensé ; L’Adaptabilité , le dérèglement climatique est acté ; il s’agit aujourd’hui de savoir comment reconstruire, transformer, s’adapter pour fonctionner avec ces nouvelles données ;

, le dérèglement climatique est acté ; il s’agit aujourd’hui de savoir comment reconstruire, transformer, s’adapter pour fonctionner avec ces nouvelles données ; L’Engagement , celui des entreprises et des collectivités présentes à Pollutec et des acteurs des différents secteurs de l’environnement qui doit être renforcé et partagé.

, celui des entreprises et des collectivités présentes à Pollutec et des acteurs des différents secteurs de l’environnement qui doit être renforcé et partagé. L’Emploi et la Formation, enfin, les « bonnes ressources humaines », formées et compétentes sont clés pour mener à bien la transition.

Un programme et des temps forts tournés vers des problématiques concrètes

Au-delà de nos sujets historiques, comme la gestion des déchets, la question de la recyclabilité ou encore la gestion de la ressource en eau, nous avons souhaité valoriser de nouveaux enjeux, comme la gestion des risques (climatiques, sanitaires) ou encore de la souveraineté énergétique.

Cette année encore, Pollutec organise les « Pollutec Innovation Awards », un concours international pour soutenir les entreprises les plus éco-innovantes. Douze innovations sélectionnées seront mises en valeur, pour la première fois, au sein d’un espace dédié, à l’entrée du salon.

Nous mettons aussi en place cette année un programme à destination des élus et des collectivités. Confrontés à des problématiques de plus en plus pressantes, il nous a paru nécessaire de leur proposer un programme qui leur est spécifiquement dédié afin de les guider au mieux dans les solutions concrètes qui peuvent impacter positivement la vie de leurs concitoyens. Les acteurs publics représentent une partie importante du visitorat de Pollutec (20 %).

