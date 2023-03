Temps de lecture estimé : 3 minutes

Pascaline Lesaive est directrice associée évaluation et développement des talents du cabinet Oasys et Cie. Elle revient pour ÉcoRéseau Business sur les enseignements tirés de son expérience auprès des dirigeants d’entreprise.

TRIBUNE. Dans ma pratique de coach et d’évaluatrice, j’ai rencontré des hommes et des femmes, membres d’instances de gouvernance, souvent traversés par des questionnements personnels, voire intimes, à des moments charnière de leur carrière. Au-delà de leurs capacités à embrasser leurs responsabilités et à incarner leur rôle de leader, les dirigeants s’interrogent souvent sur eux-mêmes lorsqu’ils cherchent à mobiliser toutes leurs ressources pour faire face à leurs enjeux de transformation.

La notion d’authenticité a émergé peu à peu dans leurs réflexions pour s’imposer aujourd’hui comme une évidence. Le lien qu’ils font entre authenticité et leadership montre bien l’ampleur de leur questionnement. Ils s’interrogent sur la façon dont leur personnalité, voire leur être profond, impacte leur performance.

À partir de ce constat, les coachs d’Oasys ont mené une étude qualitative qui vise à cerner les leviers personnels sur lesquels les dirigeants s’appuient pour relever leurs challenges. Les résultats de notre étude menée début 2022 auprès de 40 d’entre eux, constituent un témoignage éclairant, qui ne demande qu’à être partagé avec les dirigeants actuels et en devenir.

Les enjeux les plus complexes au moment de la première prise d’un poste de dirigeant

Parmi l’ensemble des enjeux auxquels les dirigeants font face au moment de leur nomination, la moitié d’entre eux en considèrent quatre comme étant plutôt ou fortement complexes : maîtriser la globalité, trouver ses marques et développer sa zone d’autonomie, identifier ses alliés et adapter les structures.

Ainsi, lors de leur prise de fonction, leur défi tend à établir un diagnostic du contexte économique et de la situation réelle de leur entité sur les plans organisationnel et humain, tout en lançant rapidement leurs actions de transformation.

Pour déployer leurs talents de stratège et de leader, les dirigeants vont d’abord puiser dans la perception qu’ils ont de leurs ressources personnelles. Ils s’appuient autant sur leur ambition pour l’entreprise que sur leur socle de confiance en soi pour forger leurs convictions, élaborer leur vision et prendre leurs premières décisions. Pour imprimer leur style rapidement, il leur faut reconnaitre et valoriser leur sensation intérieure d’avoir trouvé leur juste posture de dirigeant, à l’écoute mais aussi confiant et indépendant.

Dans leur grande majorité, les dirigeants ne sont pas surpris par les jeux de pouvoir. Ils savent que s’y confronter et y prendre part est nécessaire pour influer sur les choix stratégiques. Pour autant, plus d’un tiers déclare avoir été déstabilisé par une forme de violence.

Un autre phénomène connu des dirigeants, reste pourtant pour eux surprenant : la surinterprétation de leurs actes et de leurs paroles qui s’accompagne de l’impression d’être mis sur un piédestal par leurs équipes. Ceci vient fortement accentuer un sentiment de solitude, parfois très fort.

Une question s’impose alors à eux : comment trouver sa juste posture d’autorité et d’influence tout en étant un leader authentique et solide émotionnellement ?

Les compétences de leadership les plus mobilisées

L’engagement dans l’action est une évidence sur laquelle les dirigeants insistent peu. L’énergie et la détermination, associées à la capacité à intervenir avec méthode et à arbitrer au bon niveau, sont des qualités largement ancrées.

Néanmoins, allier une persévérance dans la tenue de son cap avec une attitude réellement ouverte au dialogue, voire aux divergences, conduit les dirigeants à exprimer tous leurs talents en matière relationnelle et de stratégie de communication. Un tiers désigne les qualités relationnelles comme étant les plus importantes pour réussir dans leurs fonctions. Les valeurs qui les sous-tendent, l’écoute et l’empathie nécessaires à l’établissement d’échanges fructueux qui permettent de faire émerger des leviers de changement, doivent être perçues comme sincères et authentiques pour créer les conditions de la confiance et impulser une véritable dynamique.

Dès lors, l’intelligence émotionnelle et relationnelle se distingue clairement comme une compétence indispensable à la construction de leurs stratégies de communication. Elle leur permet d’adapter l’expression de leur exigence, de doser leur impatience, l’impact de leur parole et donner envie.

Moins d’un quart des dirigeants interviewés vont plus loin et osent interroger les notions de courage et d’humilité ou de modestie. Ils les associent à la capacité à prendre du recul pour se détacher des idées convenues, douter de ses certitudes, se remettre en question et analyser les faits objectivement. Dans le même temps, un tiers considère comme essentiel de consolider leur capacité de résilience et à préserver tout leur discernement en situation de pression forte et durable.

Dans notre pratique, c’est bien souvent à ce moment-là du questionnement que nous sommes amenés à évoquer la vaste question de la liberté intérieure.

Les trois conseils des dirigeants

Un quart des dirigeants conseillent de développer son leadership, 25 % indiquent également l’importance de formaliser clairement sa stratégie pour mieux s’engager dans l’action et la transformation.

Pour plus d’un tiers des dirigeants interrogés, la clef de voûte d’une solide préparation à la prise de fonctions d’envergure est le développement personnel ou plutôt la prise de conscience de la nécessité de se remettre sans cesse en question, associée au désir de se réaliser personnellement en étant aligné avec ses valeurs.

Le préalable au développement est certainement une lucide et évolutive connaissance de soi, cultivée dans un climat de confiance et alliée à une inlassable détermination. Agir de manière cohérente avec ses valeurs, corriger ses faiblesses et développer ses forces est la ligne à tenir pour garder son cap, persévérer, tenir ses convictions et rester ouvert à l’altérité.

Source : interviews menées entre septembre 2021 et mars 2022 auprès de 40 dirigeants, clients d’Oasys Dirigeants.