Temps de lecture estimé : 1 minute

Pandemic Bill persiste et signe. Il publie un gros bouquin de plus de 400 pages : Comment éviter la prochaine pandémie.

Soyons honnêtes, du moins essayons. Lorsqu’en 2015, à l’occasion d’une conférence internationale, le milliardaire philanthrope Bill Gates s’est risqué à prédire la survenue d’une super-pandémie dans les quinze ans à venir, tout le monde s’est payé sa tête.

Il faut dire que depuis que l’ancien pédégé de Microsoft a changé sa couronne de roi de la technologie numérique pour la crosse épiscopale de la santé universelle, Bill est sur tous les fronts sanitaires.

Il est aujourd’hui, de très loin, le plus gros financeur privé de l’OMS et s’il tape sur les nerfs d’experts qui ont parfois l’impression d’être davantage rattachés à la Fondation Bill et Melinda Gates qu’à l’ONU, son action en faveur de la vaccination oblige quand même à lui parler gentiment.

Comme il est malgré tout difficile de croire qu’un des trois hommes les plus riches de la planète investisse la plus grosse partie de sa fortune pour la sauver, les soupçons qui ont accompagné à l’époque sa sombre prédiction sur la survenue probable d’une pandémie ne sont rien à côté de ceux que l’arrivée de la covid-19 a suscités 15 ans plus tard.

Aujourd’hui, Pandemic Bill persiste et signe. Il publie [chez Flammarion] un gros bouquin de plus de 400 pages. Comment éviter la prochaine pandémie n’est pas une élucubration d’apprenti virologue. S’il ne s’agit pas non plus d’un business plan, il prévient quand même que les pays qui en ont les moyens devront investir chaque année des milliards de dollars dans la prévention et la recherche pour que le prochain vilain microbe ne relègue pas la peste noire de 1347, la grippe espagnole de 1918 ou le coronavirus et ses variantes au rang d’aimable allergie saisonnière.

Le bouquin de Bill Gates est en accès libre en librairie, à peu près pour le prix d’un test antigénique en pharmacie en l’absence de passe-vaccinal.

Jacques Draussin