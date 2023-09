Temps de lecture estimé : 2 minutes

Stéphane Saussier est professeur des universités à l’IAE Paris-Sorbonne. Justine Le Floch est en doctorat sur le thème de la sobriété hydrique. Tous les deux développent leurs travaux au sein de la Chaire Économie des Partenariats Public-Privé de l’IAE Paris-Sorbonne

TRIBUNE. Le début du deuxième mandat du Président de la République a été présenté comme le commencement d’une nouvelle ère, celle de la sobriété. D’un côté, la sobriété énergétique en raison de la guerre en Ukraine et de l’autre, la sobriété hydrique, en raison des sécheresses à répétition. Des deux côtés, les organisations, publiques comme privées, ont un rôle décisif à jouer et les sciences de gestion sont là pour les accompagner.

Les sécheresses exceptionnelles des étés 2022 et 2023 ont montré une fois de plus les déséquilibres importants, générés par le changement climatique, entre les prélèvements et la ressource en eau. Si depuis plusieurs années maintenant, la France prend conscience de la raréfaction de la ressource en eau, le passage à la sobriété hydrique reste difficile. Implémenter cette sobriété dans l’ensemble de la société ne se fera pas d’un claquement de doigt mais demandera de revoir à la fois le comportement des usagers mais aussi la valeur associée à cette ressource pour chacun des groupes d’usagers. Il sera aussi nécessaire de trouver des financements supplémentaires.

Le rôle clé du management et des sciences de gestion

À l’heure actuelle, la gestion des services d’eau et d’assainissement, qu’elle soit organisée en régie ou en délégation de service public, est entièrement financée par les factures des usagers. Alors qu’ils sont déjà sous-financés*, plus de sobriété se traduit par moins de recettes pour les services d’eau, ceteris paribus. Cela obère donc la capacité de financements par les collectivités de projets d’adaptation. Ce secteur est également très peu mis en lumière : qui connait précisément le montant de sa facture d’eau ou la façon dont les services sont gérés ? Pourtant, le tarif de l’eau est un sujet sensible alors même que la facture d’eau annuelle moyenne des ménages en France est bien plus faible que pour d’autres services publics (soit moins de 1 % du revenu moyen des ménages). Par conséquent, comment assurer une transition hydrique maîtrisée et vertueuse à la fois pour la santé humaine et pour l’environnement sans modifier substantiellement le tarif pour les usagers ? Comment les opérateurs publics et privés peuvent-ils se préparer à cette transition et aux crises à venir ? Comment intégrer la performance sociale et environnementale de ces services dans leur rémunération ?

Ce sont ces questions que nous étudions à l’IAE Paris-Sorbonne en étroite collaboration avec les acteurs du terrain. Nous sommes convaincus que la recherche en management a un rôle à jouer à la fois dans l’étude des déterminants qui feront que cette transition sera vertueuse et dans la dissémination des résultats dans la sphère publique. Pour cela, nous réfléchissons notamment à la façon dont le secteur privé peut contribuer à cette transition en proposant de nouveaux modèles de partenariats public-privé et élargissons notre champ d’étude aux enjeux du cycle naturel de l’eau et à la protection de la ressource. Notre ambition est de poursuivre et d’accélérer cet engagement vers la sobriété hydrique, en accompagnant les acteurs du terrain dans cette démarche.

* Les réseaux sont vieillissants et en moyenne, c’est plus d’un litre sur cinq qui se perd dans les fuites. Par ailleurs, le déficit d’investissement dans les services d’eau potable s’élève entre 1 et 3 milliards d’euros par an, et dans les services d’assainissement, entre 0,5 et 2 milliards par an, comme le rappelait récemment l’UIE.