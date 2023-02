Temps de lecture estimé : 2 minutes

Armand Caiazzo, fondateur de Tell Me, analyse pour ÉcoRéseau Business la parole des dirigeants.

TRIBUNE. Parce que plus que jamais la parole du président est omniprésente et embrasse des sujets étendus et variés, il est intéressant de voir comment elle évolue, et s’il y a des points communs entre les secteurs d’activité ou les personnalités de dirigeants. Nous avons analysé des dizaines de prises de parole de présidents et de dirigeants de grands groupes dans des secteurs divers, et avons ainsi décrypté des centaines d’heures de prises de parole et d’articles en ligne et dans les grands médias.

On constate ainsi qu’un vrai pas a été franchi en faveur des collaborateurs. Ainsi, Guillaume Faury, CEO de Airbus, maîtrise une parole libre et riche qui inclut souvent les équipes. Il affirme :

« Il n’y a d’entreprises que d’hommes et femmes, l’innovation vient de nos talents et de nos équipes »

« L’un des principaux enjeux aujourd’hui est de reconstituer des équipes»

« On est très attentifs, on essaie de les développer et de les garder»

D’ailleurs, il utilise le mot « travailler », un mot qui a aujourd’hui quasiment disparu des discours au profit du mot « intervenir ». Il dit les métiers et les nomme : « artisans de très haute technologie », « avionneur », « assembleur ». Et c’est rare…

Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalÉnergies, lui, démontre sa volonté de prendre soin de ses salariés dont il sait l’exposition à la critique dont ils peuvent souffrir :« Les attaques, cela m’atteint parce que oui, cela atteint mes employés. »

Ou encore, il marque sa confiance dans leurs compétences : « Cette crise sanitaire est majeure », « je fais confiance au bon sens de l’ensemble des managers pour prendre les mesures adaptées ».

Il s’adresse aussi aux jeunes collaborateurs devenus un enjeu majeur, en termes d’attractivité :

« Je veux des jeunes pour construire le TotalÉnergies de demain ! »

« Nous allons organiser un campus des jeunes ; 300 collaborateurs de 35 ans, volontaires puis tirés au sort, seront mis face à 30 dirigeants de l’entreprise, et nous leur demanderons ce qu’ils feraient à notre place. »

Quant aux jeunes dirigeants, ils possèdent une langue inventive, ouverte et différente, car ils font équipe avec leurs collaboratrices et collaborateurs. Ils vivent et partagent avec eux une aventure commune.

Le cofondateur de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella utilise le « nous » : « Nous pensons au bonheur de l’équipe », « nous pensons que des collaborateurs heureux de travailler chez nous vont forcément tout faire pour satisfaire nos clients », et c’est là une façon de conter qu’ils sont « une cordée », métaphore qu’il aime utiliser.

Face aux pandémies, au réchauffement climatique et à la nécessité d’inclusion, les dirigeants doivent désormais être conscients, responsables, presque militants puisqu’on leur demande authenticité et vérité sur leurs entreprises et leurs équipes. Et surtout, lorsqu’ils prétendent être entreprises à mission, et posséder une raison d’être.

De plus, les dirigeants prennent désormais le salarié à témoin et saluent ouvertement ses performances. Ainsi la directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor rappelle publiquement qu’« Engie est un groupe précurseur sur ces enjeux de transition, et encore une fois, je voudrais honorer nos collaborateurs qui ont une vraie conviction autour de ces sujets. » et elle ajoute aussi « quelque 4 000 personnes travaillent dans l’activité « renouvelable », notamment de très bons développeurs de projets ayant une connaissance fine des enjeux locaux et de l’acceptation sociale, qui constituent des barrières à l’entrée importantes. »

Emporter ses équipes dans son discours, quels que soient les publics, devient une ardente nécessité pour gagner en crédibilité. Et avant même de chercher à émouvoir et toucher, les dirigeants doivent tout d’abord s’imposer, un lien sincère aux équipes dans leur discours, car ce lien est le premier pilier fondateur de leur légitimité.

À une époque où l’autorité est remise en cause, rester légitime devient déterminant.