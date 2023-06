Temps de lecture estimé : 3 minutes

Par Julie Place, consultante senior RH/SIRH ; Juliette Diricq, consultante manager (organisation, RH et SIRH) et Célia Laurent, consultante RH senior au sein de Magellan Consulting, entité du Groupe Magellan Partners.

TRIBUNE. Digitalisation, performance opérationnelle, expérience collaborateur, figurent parmi les enjeux posés aux directions des ressources humaines depuis plusieurs années, auxquels vient s’ajouter l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Avec un marché tendu depuis la crise sanitaire, qui a accentué la guerre des talents, les entreprises doivent désormais être capables de se distinguer. Mais comment ? En améliorant la qualité de l’expérience candidat ? En créant et en maintenant un engagement des collaborateurs dès le processus de recrutement ? L’utilisation de l’IA est-elle une réponse à ces problématiques ?

Un véritable engouement des équipes recrutement pour l’ intelligence artificielle

Cette technologie, qui consiste à développer des systèmes ou des machines capables de simuler l’intelligence humaine afin d’accomplir des tâches complexes fait désormais partie de notre quotidien. L’IA est utilisée dans de nombreux domaines tels que la finance, la santé, les transports, l’industrie, l’éducation, l’agriculture et bien d’autres encore… Alors pourquoi pas dans les ressources humaines ? En réalité, les équipes recrutement ont très vite identifié les opportunités qu’offre l’IA et font partie des premiers utilisateurs au sein de la fonction RH. En premier lieu pour appuyer la stratégie de recrutement, de formation et de rétention des collaborateurs, mais aussi pour aider les RH dans la sélection des CV, la prédiction de la performance ou encore l’amélioration de l’expérience candidat.

Selon un rapport de la Commission européenne, les outils d’IA peuvent aider à réduire les coûts liés au recrutement de 50 % et le temps de recrutement de 75 %. Selon une autre étude menée par IBM, l’utilisation de l’IA dans le recrutement a augmenté de 242 % entre 2018 et 2019. Des chiffres impressionnants qui illustrent cet engouement tant de la part des recruteurs que des candidats.

Des avantages considérables pour les candidats

Tout d’abord, l’IA peut apporter plusieurs avantages aux candidats tout au long de leur recherche d’emploi : en amont, avec notamment l’identification d’offres d’emplois pertinentes correspondant à leurs compétences et à leurs intérêts, mais aussi une meilleure expérience candidat avec la mise à disposition de chatbots qui répondent instantanément à leurs questions et leur fournissent des conseils personnalisés.

Le candidat peut également voir son expérience optimisée pour préparer au mieux son processus de recrutement avec le développement des entretiens virtuels. Des entretiens d’embauche virtuels basés sur l’IA peuvent aider les candidats à se préparer en leur posant des questions similaires à celles qu’on pourrait poser pendant un entretien réel. Ils deviennent alors des candidats mieux préparés aux entretiens d’embauche.

Optimiser l’ensemble de la chaîne de recrutement grâce à l’IA

Les recruteurs sont prêts à intégrer les bénéfices de cette technologie dans leur processus, ce qui leur permet de recruter mieux et à moindre effort les candidats les mieux qualifiés. En effet, en une dizaine de secondes, des logiciels tels que ChatGPT peuvent rédiger une offre d’emploi sur la base d’informations minimales fournies par le recruteur. Ces offres d’emploi made in machine, sont bien évidemment perfectibles mais permettent aux recruteurs de disposer d’une base à personnaliser, ce qui constitue un réel gain de temps et un avantage concurrentiel. Des solutions comme Arya, permettent une diffusion des offres d’emploi sur des plates-formes ciblées en fonction de leur fréquentation par les profils recherchés. Avec l’IA, il n’est pas uniquement question de gain de temps mais aussi d’optimisation de toute la chaîne de recrutement.

Vera, Hirevue et d’autres logiciels peuvent même réaliser des entretiens avec les candidats sans intervention d’un recruteur. Le comportement du candidat, ses micro-expressions faciales, sa voix, son intonation et ses réactions seront analysés tout au long de l’échange grâce à l’IA. Mais comment définir le profil parfait ? Grâce à une approche prédictive. En compilant et en analysant des millions de données sur les personnes ayant occupé le poste recherché, l’IA a la capacité de construire un profil type et d’évaluer le succès d’un candidat sur un poste à pourvoir. Ainsi, par l’intermédiaire de ses nombreuses applications, l’IA permet aux employeurs de recruter plus vite mais surtout de mieux recruter. Libérés de tâches chronophages, ils pourront se concentrer sur l’accompagnement personnalisé des managers en se positionnant comme partenaire au cours de trois étapes majeures : la sélection, l’intégration et la fidélisation.

Vers un recrutement augmenté

En effet, le recruteur augmenté des facultés de l’IA pourra fournir au manager de précieuses informations qui lui permettront d’éclairer sa décision. La réalité du marché de l’emploi, les tendances de rémunération, l’analyse croisée des performances des salariés, la proposition de profils atypiques ou encore la suggestion de profils issus des viviers internes. Grâce aux innovations technologiques, le processus d’intégration peut s’automatiser sur la partie administrative (signature du contrat de travail, demandes traitées avec des solutions de type Robotic Process Automation, etc.). D’autre part, l’IA permet d’enrichir dans sa substance le processus d’onboarding, via la proposition de contenus ciblés comme des vidéos, des formations numériques, des simulations en réalité virtuelle, etc. Le manager peut ainsi se libérer du temps pour des actions qui ont un impact positif sur l’expérience du nouveau collaborateur.

Nous comprenons donc aisément l’engouement des directions des ressources humaines pour l’IA et tout ce qu’elle peut leur apporter. Même si cette dernière reste un outil d’aide et ne constitue qu’une partie de l’étape de recrutement. En effet, un recrutement ne saurait être entièrement délégué à l’IA. Le contrôle humain doit rester de mise afin de limiter les risques (uniformisation des profils des candidats, réduction de la diversité, exclusion de certaines catégories de population etc.). L’IA est donc un véritable allié des recrutements de demain. Toutefois il est essentiel de considérer les dimensions éthiques et responsables afin de l’employer au mieux.