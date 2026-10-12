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TRIBUNE. Il y a une courbe que je regarde attentivement depuis six mois, et qui raconte à elle seule cette réforme. Le 18 juin 2026, dix semaines avant l’échéance, 23 % des 7 millions d’entreprises concernées disposaient d’une adresse dans l’annuaire de la facturation électronique. Fin juillet, elles étaient 36 %. Le 27 août, à quatre jours de l’entrée en vigueur, 58 % avaient désigné une plateforme agréée. Ce n’est pas une courbe d’adoption, c’est une courbe de procrastination. Par Maxime Digue, cofondateur et directeur général de Tiime.

La procrastination est l’un des comportements les mieux documentés de la psychologie contemporaine. Selon d’éminents psychologues, son premier facteur explicatif n’est ni le manque de temps ni l’imminence de l’échéance, mais le caractère aversif de la tâche. Une enquête de mars 2024 le confirme : les tâches administratives arrivent en tête de ce que les dirigeants repoussent, à 58 %, plus du double des décisions stratégiques (24 %). On ajourne, non pas ce qui pèse le plus, mais ce dont on n’attend aucun retour.

La facturation électronique a été classée au mauvais endroit

Nos données le montrent. Dans l’étude menée avec OpinionWay en août 2026 auprès d’indépendants et dirigeants de TPE, 91 % avaient entendu parler de la réforme : la notoriété n’est donc plus le sujet. Mais 25 % se disent indifférents, 6 % seulement enthousiastes ; 71 % pensent qu’elle alourdira leur charge administrative et 30 % seulement qu’elle apportera des opportunités. La réforme a été rangée dans le même tiroir que la déclaration de TVA, alors que le choix, parmi plus de 148 plates-formes agréées, demande un vrai temps d’arbitrage.

Le levier d’action est l’augmentation de la valeur perçue, bien plus que la réduction de la pénibilité, qui produit le passage à l’acte. Le travail de simplification mené cette année a produit des résultats mesurables, 91 % de notoriété et 4,2 millions d’entreprises équipées, mais le levier qui manque, c’est la valeur. Et il y en a : 47 % des dirigeants estiment que la réforme raccourcira les délais de paiement de leurs clients, et jusqu’à 85 % chez les entreprises de 10 à 19 salariés. Facturation horodatée, recouvrement tracé, trésorerie en temps réel : des arguments de pilotage, déjà perçus par les plus structurées, à nous de les rendre audibles pour les plus petites.

Le vrai enjeu commence maintenant

Le 1er septembre 2026 est passé, sans sanction avant la fin de l’année. Mais l’échéance suivante, l’obligation d’émission au 1er septembre 2027, suit la même trajectoire mentale : lointaine, classée comme administrative. Nous savons désormais à quoi ressemblera la courbe si rien ne change : plate pendant douze mois, verticale en août 2027.

La phase la plus difficile, faire connaître une réforme à 7 millions d’entreprises, est derrière nous. Reste à faire passer ce dispositif du tiroir « obligations » au tiroir « gains de productivité ». L’administration a la légitimité pour rappeler le cadre ; l’écosystème (éditeurs, experts-comptables, banques), au contact des entrepreneurs, peut leur montrer ce que cela change concrètement dans leur trésorerie.

Les dirigeants ne repoussent pas d’abord leurs décisions stratégiques : ils repoussent, à 58 %, leurs tâches administratives. Nous avons douze mois pour les convaincre que celle-ci n’en est pas une. À 6 % d’enthousiastes aujourd’hui, la marge de progression est considérable, et c’est plutôt une bonne nouvelle.