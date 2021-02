En 2020, 3 millions d’entreprises, du commerce, de l’industrie et des services, ont pu compter sur le soutien des Chambres de commerce et d’industrie. Nous les avons écoutées, orientées, accompagnées. Nous nous sommes battus aux côtés des chef·fes d’entreprises pour la survie de leurs TPE-PME, de leurs commerces et de leurs industries, aussi bien en relayant leurs besoins auprès du gouvernement et du parlement, qu’en les appuyant concrètement et individuellement pour résoudre leurs difficultés.

En 2021, l’année s’annonce difficile pour nombre d’entreprises. Je pense en particulier aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, des discothèques, de la culture mais aussi des professionnels de la montagne. Tous ces professionnels, durement impactés, méritent une attention et un soutien renforcés. Nous devons collectivement, partager les indicateurs, être en suivi rapproché, pour leur permettre un retour à la rentabilité. Nous nous souviendrons de cette crise de la covid-19 comme d’un passage en zone de fortes turbulences, d’une période de remise en question de nos certitudes où nous devons capitaliser sur nos forces et apprendre à transformer nos faiblesses en opportunités pour bâtir l’économie de demain.

Plus de 200 000 entreprises accompagnées

À présent, nous devons dessiner collectivement les contours du nouveau paysage dans lequel nous souhaitons rebondir. Pour cela, nous nous sommes engagés auprès de l’État à renforcer notre mobilisation au profit des TPE-PME. En tant que partenaire de proximité dans les territoires, notre réseau des CCI composé d’entrepreneur·ses, est plus que jamais l’acteur majeur pour soutenir, relancer et accompagner la transformation des entreprises pour qu’elles soient plus agiles, responsables et outillées pour affronter les nouveaux défis qui s’annoncent.

Ainsi dans la continuité de 2020, nos équipes sensibilisent et accompagnent plus de 200 000 entreprises dans l’accélération de leur transformation numérique, dans leur transition écologique et dans leur développement à l’international dans le cadre des actions de la TeamFranceExport. Nos centres de formation sont également mobilisés pour développer les compétences des salarié·es et former les jeunes, faisant de l’apprentissage un levier de relance et de croissance. Sur tout le territoire, les chef·fes d’entreprise peuvent compter sur l’expérience et l’agilité des équipes de leur CCI.

Filières d’avenir

Enfin, j’ai confiance dans la capacité de nos chef·fes d’entreprise à miser sur la France pour inventer l’économie de la relance en développant de nouvelles filières sur le territoire. Cette dynamique doit aboutir à la création d’une industrie innovante, responsable, créatrice d’emplois et compétitive à l’international. Ces « bâtisseurs » peuvent compter sur les CCI qui s’engagent dès à présent dans le développement de filières d’avenir comme celle de l’hydrogène vert qui, dans les prochaines années, va révolutionner les transports et l’industrie en améliorant la performance économique et environnementale de ces entreprises.