En 2020, parmi les verbes les plus lus et dits, il y a eu bien sûr, crise sanitaire oblige : confiner, reconfiner et enfin déconfiner. Et puis aussi télétravailler. Dans une époque de lutte sanitaire et de solidarité, mobiliser fut le verbe culte !

La prise de conscience de la nécessité de changer le monde dans lequel nous avons jusqu’ici évolué a mis également sur le devant de la scène des verbes comme basculer, sauver. Ainsi que de nombreux verbes en re qui expriment la volonté de transformation.

On a lu et relu qu’il nous faut désormais relancer, repenser, redresser, redéfinir, réécrire, reconstuire, recréer, redécoller, redécouvrir, réorganiser, rebâtir et réinventer, verbe cher à notre président de la République.

Le journal Télérama a mis en couverture de fin d’année, le verbe réparer. Nous sommes d’accord. Mais peut-être à l’heure où la jeune génération réclame plus d’écologie et de respect de la planète, verdir s’est-il aussi imposé.