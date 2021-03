Les mots du tableau femmes continuent de raconter une histoire qui est un combat.

En 2020 l’éco-féminisme revient. Il fut lancé par les Américaines en 1960 pour lutter entre autres contre le nucléaire et les nuisances du progrès. Il a été soutenu par Françoise d’Eaubonne en France. Il est à nouveau d’époque et mêle écologie et féminisme.

Avec le confinement, on a vu hélas se maintenir le terme violences conjugales. Le harcèlement de rue se poursuit et les violences faites aux femmes. Mais les femmes sont aussi des héroïnes et soignantes dans le tableau des mots de 2020.

Et les femmes symboles sont toujours présentes, inspirantes, elles se battent pour et par des causes différentes, d’Assa Traoré à Angela Merkel nommée de façon induite dans les esprits, Présidente de l’Europe. 2021 sera sa dernière année en tant que chancelière. Monte dans l’actualité le profil puissant de Kamala Harris !

Le Metoo se poursuit, dénoncé par des femmes symboles combatives comme Isabelle Carré et l’auteure Vanessa Springora qui nous crie dans son livre, Le consentement : « j’ai été la proie de Gabriel Matzneff. Il y a eu aussi le scandale de la jeunesse volée des patineuses… »

Mais que devient le désir après le #Metoo ? c’est la question que pose ce tableau.

Les femmes semblent toutes engagées solidaires et veulent une beauté écologique ou résiliente. Elles développent la consommation réfléchie d’une mode de seconde main. Elles propagent un sens du collectif, souhaitent la fin des apparences, sont toujours cheffes d’entreprises, cheffes de famille. Pas étonnant qu’elles soient épuisées ! D’ailleurs un des verbes de l’année est le verbe cheffer.

Mais qu’elles dirigent ou influencent, les femmes gagnent du pouvoir, Léna sera la youtubeuse qui fait un malheur en libraire avec son guide de développement personnel. Engagées et agissantes elles ont le mérite de ne pas fuir leur sensibilité et cherchent le pouvoir et le bien être !