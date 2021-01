Chaque année je crée des tableaux qui content l’époque sur 10 thèmes réguliers et ils dessinent l’actualité grâce aux mots que je collecte semaine après semaine dans les médias. Mon étonnement est là. À chaque fois, je reste perplexe et songeuse car le lexique est violent : écocide, attentat, féminicide, casseurs, ensauvagement sont des mots majeurs, dominants. Un lexique sombre s’y ajoute : chômage partiel, précarité, campement, solitude…

Dans notre monde incertain et en basculement, on peut donc être heureux de lire malgré ces mots angoissants quelques beaux mots. Mais souvent, ils passent inaperçus comme des courts éclairs de lumière dans le reste du vocabulaire. Dans une collection annuelle de 10 tableaux et 1 000 mots, ils n’autorisent que la création d’un tableau. Un seul. Et ce chaque année. Toute beauté de la langue aurait-elle disparu ?

Oui, un peu hélas, les beaux mots chaque année sont peu présents et peu porteurs de sens. Ils semblent être là comme des taches de couleur juste disséminés pour divertir.

Les voici en période de fête. Les mots qui génèrent sourire ou douceur. On y parle d’étoile, d’une fantaisie célébrée et de doigts d’argent. Pour la beauté du geste, il nous faut vivre l’esprit léger nous dit ce tableau de la fin 2019. Nous devons donc par instant avoir l’esprit papillon, être un brin bohème, un brin rebelle. Au bord de l’eau, nous devons toujours savoir voir la vie en rose nous confirme cette boule de mots enlacés. Ainsi le lexique charroie des expressions simplement belles que l’on aime entendre, car elles consolent, nous bercent ou nous caressent l’oreille.

Rarement ces mots sont couleur de brume, ils envoûtent juste par leur son : désir ? Ou bien, ils nous font rêver à jamais car indémodables, ils égrènent l’art, le rêve, la mer, la lumière. Des mots essentiels. Plus, même, ils incarnent des mots indispensables. Tout comme la poésie, ils font partie de notre hygiène de vie, hygiène de vue et sauvent nos cœurs et nos esprits.