Raison d’être

Avec La Loi PACTE », les entreprises et leurs communicants planchent sur la raison d’être. En 2019, l’émotion cède la place à l’authenticité et à l’engagement des marques. La pub est d’ailleurs inclusive et accepte de présenter des personnes du même sexe en couple. Il est question de goodvertising et on ne veut plus mentir : adieu au consowashing !

À présent, on adopte la Woke attitude : une manière d’être cool et combatif face aux injustices. Par ailleurs, MeToo gagne le monde de la pub pour dénoncer le sexisme et le harcèlement.

Mouvements

L’IA s’infiltre partout. Grâce à elle, la pub devient programmatique et s’adapte aux audiences ciblées. La Tech fait donc basculer le monde. Les néobanques et néoassureurs séduisent avec leurs applis et algorithmes. Zuckerberg est lui, sacré Empereur digital. Pendant ce temps, Silencieusement, Amazon s’installe à Metz.

Voix Stories et Images

Le sonore élargit sa toile avec le marketing vocal. On entrevoit de diffuser encore plus vite le son et l’image avec l’arrivée de la 5G.

En 2019, les vidéos se regardent sur TikTok. Canal Plus et Netlfix s’offrent eux une alliance pour mieux distraire les Français.

Autre tendance : le clean est à la mode. Les cleanfluencers sont les stars d’Insta avec leurs stories de propreté et de ménage. Les influenceurs sont plus que jamais au service de leurs communautés. Ils se doivent d’être webgéniques.