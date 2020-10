Temps de lecture constaté 0,50’

Dirigeant·es, responsables de la communication, sur le pont le 8 octobre.

Ceux·celles d’entre vous qui lisez ÉcoRéseau Business par la fin êtes familier·es du Regard sémantique de Jeanne Bordeau : chaque mois, avec l’œuvre graphique par collages de la fondatrice de l’Institut de la Qualité de l’expression, nous entrons dans la collection des mots et expressions repérés dans les médias par la sémanticienne qui traque les signaux forts de l’instant. Un repérage qu’elle livre à ses clients, grandes entreprises et institutions comme PME, jeunes créateurs d’entreprise, instituts ou think tanks. De quoi « fonder les stratégies de langages de l’entreprise et de ses marques ».

Le langage, valeur d’entreprise

Jeanne Bordeau, forcément, publie régulièrement. Eyrolles lui a confié Les nouveaux codes du langage (2011), comme des manuels pratiques : Le déjeuner et la rencontre avec un journaliste (2008), La veille média et la revue de presse (2008), le dossier et le communiqué de presse (format Kindle, 2012), en tout douze ouvrages. Mais « Madame Langage » (sa rubrique sur Sud-Radio), sera sa marque d’éditeur pour son dernier opus, Le nouveau pouvoir du langage, dans lequel la linguiste décrypte « les métamorphoses constantes du langage digital » préféré à « numérique ». Tout comme Jeanne Bordeau remarque que cluster (de contamination) l’emporte sur foyer (de contamination), sans doute parce que foyer renvoie à autre chose que la maladie.

En s’adressant aux dirigeant·es « et à tous les acteur·trices de l’entreprise responsables de toutes les formes d’écrits et de contenus », Jeanne Bordeau « veut interpeller tous ceux·celles qui n’ont pas encore pris la mesure du pouvoir du langage ».

Madame Langage présente son livre le 8 octobre en présence et par visioconférence :

Petit-déjeuner à 9 heures dans ses nouveaux locaux au Campus Monitor de PSH Sup, 26 rue Molitor, Paris, 16e (métro Michel Ange Molitor). Pour la visioconférence, réunion Zoom d’Alice Ziemendorff, ID de réunion : 825 6689 8380, code : 094080. Nous y serons.