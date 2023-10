Temps de lecture estimé : 1 minute

C’est vendredi. Moins d’un mois après le massacre organisé par le Hamas, cette crise interpelle toute notre société. Aussi bien les Israéliens que les Palestiniens, les Juifs que les Musulmans…

Car quand le terrorisme frappe, et que l’intensité est au rendez-vous, il est aveugle.



Cette crise interpelle toute notre société parce que la violence entraîne la violence. Et la facilité avec laquelle certains confondent barbarie et résistance démontre combien il faut redonner une importance capitale à l’histoire dans tous les enseignements mais également à cette instruction civique décriée et si déterminante.



Cette crise interpelle toute notre société parce que les tensions, les incompréhensions et les manipulations proviennent largement des faiblesses de notre système scolaire. C’est la priorité des priorités dans les dix années à venir et sans une volonté partagée, d’énormes moyens, une politique répressive quand il le faut, le creuset républicain de l’école ne fonctionnant plus, nous prenons la destination du mur fatal.



Enfin, cette crise interpelle toute notre société parce qu’un combat déterminé et puissant doit être mené pour faciliter l’intégration de toutes les minorités et le vivre ensemble en luttant contre toutes les formes de séparatisme. Pour les uns cette hostilité envers l’étranger est l’émanation d’un racisme et d’une idéologie historique. Pour d’autres c’est du vulgaire clientélisme et toute intégration réussie est un affaiblissement de leur quête de tensions au sein de nos sociétés.



Mais face à ces ennemis du vivre ensemble, et dans tous les cas, la lutte passe par un pivot central qui détermine tout, l’importance de l’école, de la mission de ses enseignants, des organisations et des moyens mis en place. Et plus nous tarderons plus nous le payerons dramatiquement cher !