Temps de lecture estimé : 1 minute

C’est vendredi.



Ni jeu de mots ni traits d’humour.



Je suis en deuil de plus de 1 200 innocents israéliens tués par des barbares au nom d’une idéologie totalitaire. Mais derrière Israël attaquée mais vivante et prête à riposter c’est la lutte entre démocrates et totalitaires qui est engagée.



Israël paye et fera payer.



La France a connu le Bataclan et depuis laisse les fascistes rouges de LFI ou de NPA humilier et cracher sur nos morts. Car les morts de Nice ou du Bataclan comme ceux d’Israël sont les victimes d’une pensée totalitaire qui veut partout s’imposer par la violence avec l’aide de collabos d’une pseudo gauche.



Nous ne devons rien céder, rien.



Et être conscients que le Bataclan, Nice, le 7/11 a New York, le métro de Londres ou les 250 tués au cours de la Rave Party en Israël ce sont toujours les victimes d’une pensée, celle de ces nouveaux nazis.