Temps de lecture estimé : 1 minute

Sur le réseau social LinkedIn, il y a les « pros au service des pros » et les « pros au service de la vie ».

C’est vendredi. Les braques briquent et le temps est à la réflexion.

Et si on évoquait quelques courts instants LinkedIn.

Car derrière l’idée si judicieuse d’un réseau professionnel au service des professionnels actuels, passés ou futurs se cache un vrai drame existentiel.

D’une part sont présents les « pros au service des pros » qui veulent à tout prix que seule la dimension « pro » soit le cœur des échanges. « Business as usual, only business and serious business for serious people ».

D’autre part sont présents les « pros au service de la vie » pour qui la perméabilité entre vie professionnelle, personnelle, citoyenne ou culturelle est un indispensable moyen de ne pas s’enfermer dans l’obsession du job.

J’aime beaucoup cette opposition tant elle est visible et si humaine, parfois pitoyable, d’autres fois pathétique, à l’image de notre vie.

Pour ma part j’ai choisi mon camp depuis longtemps.

Parce que je crois absolument, après 40 ans d’expérience, que les vraies réussites ne se construisent pas en vase clos mais par la multiplicité des sources et des inspirations, des rencontres et des dialogues avec des gens très différents. Être sérieux n’est pas se prendre au sérieux. Vadrouiller, se perdre, dialoguer avec des gens différents (surtout si on ne partage pas les mêmes opinions), s’intéresser à des sujets aux antipodes de son quotidien… c’est, je crois, la voie royale pour vivre son quotidien professionnel de manière la plus positive qui soit.

C’est souvent en s’éloignant de l’obsédant quotidien qu’on trouve et qu’on se retrouve.