Nous sommes plus à l’aise à admirer ou à hurler dans les extrêmes qu’à profiter simplement de la vie et de l’innovation pour le meilleur de ce qu’elle apporte.

C’est vendredi. Les bécasses se cassent et le temps est à la réflexion. Et je me demande si, comme d’habitude, après avoir encensé sans réel recul l’innovation, nous ne lui tapons pas dessus sans subtilité, comme pour toute nouveauté.

Ce qui est le cas des réseaux sociaux. À force de médiatiser les erreurs et les escroqueries, les mensonges et les abus, nous oublions vite ce que cette innovation a pu apporter à des familles, des personnes isolées, des gens dans la détresse ou simplement celles et ceux qui avaient envie de se retrouver, de converser et d’échanger.

Bref. L’être humain est quand même le maître de la planète quand il s’agit de jeter le bébé, l’eau du bain et même la baignoire sans faire preuve de grand discernement. Dommage.

Alors selon les jours ou les saisons, les sujets ou la température, on détruit untel, on admire un autre, on se bat sans raison et on discute sans s’écouter. Mais le soir on se retrouve avec des amis éloignés, on discute en famille sans regarder la montre pour comptabiliser les coûts de téléphone, on retrouve des passionnés. Mais nous sommes plus à l’aise à admirer ou à hurler dans les extrêmes qu’à profiter simplement de la vie et de l’innovation pour le meilleur de ce qu’elle apporte.



Et si les médias, en particulier les chaînes infos et certains blogs, valorisaient l’apport humain de ces réseaux au lieu de faire leur beurre sur ce qui va mal, nous vivrions mieux. Sans incendies ces pompiers de l’information seraient au chômage.

Mais l’humain est-il encore capable de relativiser ?