C’est vendredi. Les mites mutent et le temps est à la réflexion.

Et je me demande si l’obsession qui va nous accompagner dans nombre de domaines, ChatGPT et les autres effets de l’IA n’a pas – au moins – un avantage…

Et si les risques sur la crédibilité de l’écrit conduisaient à revaloriser l’oral, le dialogue, la discussion tout simplement ?

Et si l’art de l’échange humain par la parole redevenait un élément central de l’enseignement ? parce qu’il demeure fondé sur ce que l’échange a de plus simple et de plus naturel, de plus direct et de plus visible aussi…

Se cantonner à interdire l’usage ne rendra pas les étudiants plus intelligents si on n’utilise pas, au contraire, de manière positive et utile tout ce que l’IA va continuer d’apporter.

Donner les clés du juste usage et revenir aussi à la simplicité de l’échange oral, du dialogue au débat, rien n’est perdu pour les lendemains de l’enseignement.

Encore faut-il la volonté, le partage, l’engagement de tous….