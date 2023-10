Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Les positions anti-républicaines de LFI offrent plus de normalisation au Front dont le discours est subtilement sage »

C’est vendredi. Pas vraiment envie de faire des jeux de mots.

Parlons politique. Parfois, c’est essentiel !

Israël n’a pas été prise par surprise par une armée régulière. 1 400 personnes ont été tuées, violées, déchiquetées, brûlées et prises en otages. Par des terroristes sans éthique qui ont, eux, tué plus de Palestiniens qui s’opposaient à eux à Gaza qu’Israël en 30 ans.

Mais quand je pense à la France j’ai trois préoccupations qui donnent vraiment au futur un goût peu agréable :

L’extrémisme totalitaire de La France insoumise (LFI) et son soutien aux terroristes… de quoi déstabiliser encore plus une gauche déjà en piètre situation. L’offensive islamiste de LFI pour récupérer le « vote musulman » va à l’encontre de la dynamique d’intégration indispensable au profit de la marginalisation, de la tension, de la « guerre des religions ». Cette organisation veut manipuler une population dont le futur passe par la meilleure intégration possible et non par la multiplication des conflits. Cette organisation, en dévalorisant la gauche, en cautionnant les terroristes (merci madame Obono ), offre pain bénit à un FN (Rassemblement national aujourd’hui) normalisé et donc si bien accepté. Oui, les positions anti-républicaines de LFI ( I pour Incendiaire ?) offrent plus de normalisation au Front dont le discours est subtilement sage.

En conclusion d’une semaine tragique, l’ego démesuré d’un homme et les intérêts malsains de sa clique déglinguent l’alternance par une sociale démocratie moderne, dévalorise et défavorise l’intégration des populations musulmanes en les poussant à se marginaliser, et, encore une fois, favorise le Front National.

Rien à dire.

Good job !

Quel talent de se dézinguer en si peu de temps, dix jours, et contribuer à la déstabilisation de la France.

Je n’aborde même pas les effets dévastateurs pour l’économie, le tourisme et la réputation de notre pays quand la même organisation combat la police comme si c’était l’ennemi du pays, approuve sans restriction les destructions dans les banlieues et … le top … considère par ses dirigeants que le Hamas n’est pas une organisation terroriste mais de résistance.

PS : Vous aurez compris que la seule réponse efficace contre le terrorisme c’est l’unité nationale et non la puérile, stérile et factice insoumission !