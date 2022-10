Temps de lecture estimé : 1 minute

Je trouve nos médias un peu trop gentils. Presque lâchement complices, avec des activistes qui considèrent que pour lutter contre la destruction écologique il faut détruire la culture universelle.

C’est vendredi. Les anguilles languissent et le temps est à la réflexion. Et je me questionne sur le sens et l’éthique d’un acte aussi faussement engagé que trois personnes qui lancent de la soupe sur une œuvre de Van Gogh au nom de la conscience écologique.

La médiatisation se nourrit de l’exceptionnel, du surprenant, du choquant. Sur le plan de l’action et de ses retombées, rien à dire. Peta avait compris qu’il fallait choquer pour qu’on parle d’une cause. Mais la destruction d’un héritage de la culture humaine ne rentrait pas dans cette vision.

Goebbels, en brûlant publiquement des milliers d’ouvrages d’auteurs interdits, et pardon de cette référence, avait, lui, bien analysé l’avantage pour les nazis de la valeur de l’activisme scandaleux.

Et demain ? Pour faire prendre conscience des dangers écologiques on peut empoisonner un lac. Incendier un cinéma. Saboter des voies ferrées. Oui, je suis choqué de cette complice compréhension comme s’il ne s’agissait que d’un banal show médiatique.

Protéger l’écologie du monde c’est aussi respecter son héritage. C’est considérer que nous sommes redevables d’une culture construite, génération après génération, et non d’une décadence qui justifierait n’importe quelle stupidité.