C’est vendredi. Les grouses gloussent et le temps est à la réflexion. Et je me questionne sur un sujet qui peut sembler venir d’une autre galaxie tant il peut apparaître incongru.

Quand on observe ce qui demeure du passé de nos sociétés, ce qui influence le présent, on constate l’importance de l’art sous ses différentes facettes.

Or quelle est la place des arts dans notre système d’enseignement primaire, secondaire mais également supérieur ? Pour ce dernier, celui que je crois connaître un peu, son importance oscille entre le néant et le très peu. Certes, on rétorquera qu’il existe des associations étudiantes et des challenges proposés par des institutions ou des entreprises. N’importe quoi !

Je pose la question autrement (et que mon propos soit clair : les écoles de mon groupe sont identiques à toutes les institutions françaises, publiques, privées, associatives, pas pire, pas vraiment mieux).

Les arts, du théâtre à la poterie, de l’écriture à la peinture, de la réalisation vidéo à la poésie, sont autant de matières qui favorisent l’esprit critique et la capacité créative, le sens de l’innovation et l’envie d’aller au-delà des évidences. Mais notre rationalité « SciencesPo-ENA-X et compagnie » forme des mécaniques bien structurées sauf que les grands créateurs, les grands innovateurs, les révolutionnaires entrepreneuriaux sont souvent des gens qui pensent autrement parce qu’ils ont développé des talents dans d’autres domaines et expressions culturelles.

C’est peut-être un combat perdu d’avance mais le développement des capacités artistiques, culturelles et la volonté de mettre les étudiant.es dans des postures actives et créatives, sont toujours et encore les atouts essentiels pour le futur.