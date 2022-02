Temps de lecture estimé : 1 minute

Car on dispose de tout pour s’améliorer.

Les silures ont de l’allure et le temps est à la réflexion.

Et en ces temps si critiques à propos des réseaux sociaux et des technologies, je me demande si tant d’informations, de conseils, de formations thématiques de toutes sortes disponibles, ne sont pas l’explication du niveau très élevé de jeunes qui se lancent aujourd’hui dans l’innovation, la musique ou la vidéo, la cuisine et d’autres passions.

En outre je suis étonné du très haut niveau des jeunes créateurs, des candidats de Top Chef ou des nouveaux réalisateurs.

Avant, le souhait d’explorer un domaine pouvait rester lettre morte puisque l’on ne disposait pas des leviers pour se former… sinon les voies traditionnelles. Aujourd’hui, quelques clics suffisent pour dialoguer avec des passionné.es de poterie, de dessins, de courts métrages, de desserts… tant d’Olivier Rousteing dans nos quotidiens !

On se forme aisément. On dialogue. On se teste. On dispose de tout pour s’améliorer.

Oui la technologie peut nous inquiéter et nous menacer. Oui la technologie peut nous passionner et nous élever.

Une fois de plus nous dépendons de nous-mêmes et pas seulement des autres pour faire réussir ou échouer.

Oui, je suis positif, optimiste et admiratif de talents qui s’affirment si jeunes.