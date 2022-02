Temps de lecture estimé : 1 minute

Écrire à la main comme à l’ancienne nous rappelle que nous sommes des manuels pensants et pas seulement des automates rivés sur l’écran.

Aujourd’hui c’est vendredi. Les carpes râlent et le temps est à la réflexion.

Et le vieux boomer que je suis et que j’assume sereinement a très envie aujourd’hui de rédiger un message d’amour. Ni à des personnes, ni à des candidats, ni à des idées. Non, en regardant mon ordinateur qui me domine chaque jour, je pense au si grand plaisir d’écrire.

Oui, j’aime le papier, le crayon ou le feutre, les mots qui viennent, glissent, s’installent et s’enracinent.

Oui j’aime le papier, le cahier ou le carnet qui s’enrichit et se remplit. J’aime le toucher, le sentir, porter un carnet dans mes poches, prendre du temps pour acheter de nouveaux stylos.

Oui, écrire à la main comme à l’ancienne nous rappelle que nous sommes des manuels pensants et pas seulement des automates rivés sur l’écran. Mais je reconnais un brin de nostalgie dans mes propos, presque une ridicule émotion. Tant pis.

Je rédigerai mon billet prochain avec mon portable sous le regard attristé de mes feutres, crayons, stylos et autres objets venus d’un autre monde !