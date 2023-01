Temps de lecture estimé : 1 minute

On n’arrête pas le progrès. Mais tout le monde profite-t-il des innovations technologiques de la même manière ?

C’est le premier vendredi de l’année. Alors belle année à tous les humains, poissons et mollusques compris. Et comme le temps est à la réflexion je me pose une question qui révèle chez moi une inquiétude évidente.

La rapidité des innovations technologiques et les effets disruptifs sur nos sociétés, à la fois rapides, profonds, multiples, ne sont-ils pas des facteurs qui vont accroître encore plus les divisions, les marginalisations des uns et les dominations des autres.

De l’IA à l’exploitation des datas et des innovations constantes et ruptures des modes de vie au quotidien…l’on voit combien nos vies vont changer vite mais au profit de qui ?

Sommes-nous certains que les divisions, des marginalisations et donc les fossés ne sont pas trop élevés ?

Quand la technologie profite aux dominants nous ne nous étonnerons pas si les prochaines firmes de récoltes de type « gilets jaunes » seront plus violentes, plus graves et donc dramatiques.

Mais j’espère me tromper… !