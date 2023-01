Temps de lecture estimé : 1 minute

Quand on parle d’influence commerciale, gare aux faux produits, aux faux besoins, aux fausses promesses.



C’est vendredi. Les buses rusent et le temps est à la réflexion. Et dans nos sociétés si méfiantes vis à vis des lois, des normes et des réglementations je me demande si nous subissons un trop plein ou un manque en ce qui concerne lesdits influenceurs.

Dès lors que leurs propos concernent des offres commerciales la législation est faible et floue. À l’opposé de l’encadrement si structuré des formes classiques de communication, publicité ou promotion, édition, événementiel.

La liberté en matière d’influence commerciale ce n’est pas le libre choix des consommateurs mais surtout le droit au mensonge et aux faux besoins, le droit d’escroquer les plus jeunes et les plus faibles.

De faux produits, de faux besoins, de fausses promesses mais de vraies « stars » qui bernent facilement les moins méfiants.

Le droit n’est pas l’ennemi du commerce ou de la communication mais certainement pas l’ami des menteurs et des affairistes qui fleurissent sur nos réseaux.