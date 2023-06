Temps de lecture estimé : 1 minute

« On ne réussit qu’en restant soi-même »



Les mites matent et le temps n’est pas à la réflexion. Un peu quand même … puisque j’ai reçu plein de mots très gentils à la suite de l’annonce de mon départ de mon poste de « DG » du Groupe Ionis. Départ positif, préparé, en toute amitié.

Et en lisant ces messages j’ai vraiment la confirmation qu’on ne réussit qu’en restant soi-même, qu’en ne cherchant pas à devenir le profil type, qu’en n’espérant rien à rentrer dans la moyenne quand la réussite passe par l’écart type.

Imitez les méthodes. Adoptez les meilleures approches. Apprenez des autres.

Mais quand il s’agit de vous, de votre personnalité, soyez intransigeant.

Assumez ce que vous voulez être et soyez heureux en étant vous-même.

La vie peut être assez dure pour que vous ne vous alourdissiez pas trop de contraintes.

Be yourself no matter what they stay.