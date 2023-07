Temps de lecture estimé : 1 minute

« Notre centralisation nous étouffe, nous atteint un peu plus chaque jour »

C’est vendredi. Les pies puent et le temps est à la réflexion.

Et plus le temps passe avec ses crises, ses tensions, ses questions sociales qui semblent chaque jour plus difficiles à résoudre, plus je me dis qu’on est mal parti à cause de notre système tellement centralisé et parisianiste.

Et parfois de telles stupides évidences méritent qu’on les rappelle !

Face aux tensions et difficultés d’insertion, face aux difficultés des localités et des régions, face aux banlieues délaissées… peut-on imaginer qu’on va résoudre le tout de Paris, par Paris ?

Alors analysons les pays qui réussissent en cette ère de la mondialisation et de l’immédiateté. La responsabilité aux localités, les décisions là où cela se passe, le droit de décision et d’action largement développé par les acteurs, la fameuse police de proximité, le développement de formes autonomes d’action, les systèmes divers de co-gestion … LE tout par l’État, à Paris, par l’administration centrale est un poison qui nous empoisonne et qui nous tue lentement, doucement mais certainement.

Notre modèle hyper centralisé ne peut plus fonctionner dans le siècle entre immédiateté, mondialisation, réseaux sociaux et activisme de tous les acteurs – tout cela rendu possible par la tech.

Notre centralisation nous étouffe, nous atteint un peu plus chaque jour. Les maires qui se révoltent sont les réponses les plus justes à ce qui n’est tellement plus qu’une menace tant les effets néfastes se manifestent au quotidien !