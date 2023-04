Temps de lecture estimé : 1 minute

« Je vois au moins trois effets positifs induits par ChatGPT »

C’est vendredi. Les poules jouent aux boules et le temps est à la réflexion. Et face à la révolution que va entraîner au quotidien, dans nos enseignements et nos entreprises, ChatGPT, je me dis qu’on ne peut pas accuser de tous les torts une innovation sans, aussi, se questionner sur les effets positifs induits. J’en vois au moins trois :

Un rapport accéléré dans la recherche d’une information donc un levier pour faciliter la connaissance. Google proposait tous les possibles. ChatGPT apporte « l’information globale », dans un cadre souhaité, rapidement, et avec une faible marge d’erreur. Et l’étudiant qui saura tout sur la relativité ne deviendra pas pour autant Einstein. Une obligation de raisonner à partir des informations données car les réponses sont rarement des idées mais de la matière brute. À vous d’être capable de comprendre, de jauger, d’évaluer, d’avoir un vrai point de vue. Une boîte à informations universelles n’est pas un Pandore qui vous apporte des solutions engagées et indiscutables. Vous avez les outils pour structurer votre opinion. À vous de bosser ! Dans un domaine que je connais un peu, l’enseignement, ChatGPT va faciliter des manips, manigances, petites tricheries. OK…

Mais allons au-delà. D’autant plus si cela permet de mieux connaître et comprendre. Avec cette aide c’est la relation humaine qui triomphe, la relation directe, la relation en temps réel. C’est le retour au face à face, la revalorisation de l’oral. Parce que dans le face à face il n’y a plus de béquilles, de Google ou de ChatGPT. Expliquez-moi la crise de 1929 ou quels sont les effets négatifs des réseaux sociaux. Je vous écoute… ce n’est pas la même chose que de se précipiter sur son ordinateur ou son portable.

L’homme a raison d’avoir peur de l’avenir. En réalité il a toujours eu des innovations qui ont pu pencher vers le bon ou le mauvais côté. Et on ne peut pas accuser l’innovation sans en percevoir un peu plus les réelles implications au quotidien.

Dans l’enseignement viendra la banalisation, l’automatisation des savoirs bruts. Avec derrière une revalorisation de la pensée et du raisonnement ?