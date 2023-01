Temps de lecture estimé : 1 minute

« L’entreprise se doit d’être un allié solide de ses salariés »

C’est vendredi. Les faons faronnent et le temps est à la réflexion. Et je suis à la fois touché et surtout admiratif de la démarche entreprise par le président de Publicis, Arthur Sadoun qui, clairement, affirme qu’il faut stopper le mur du silence autour du cancer des gens au sein de l’entreprise.

Oui, effectivement, celle-ci n’est pas un lieu hors de la société, dans laquelle tout le monde va bien, est en bonne santé, heureux et promis à des avenirs radieux. Au contraire même.

Alors casser le silence autour de la maladie, et du cancer au premier chef, favoriser au contraire une normalité qui est une puissante aide aux malades, faire que la vie puisse plus que jamais continuer « as usual », c’est un combat exceptionnel ! Et l’engagement d’Arthur Sadoun est réellement remarquable.

On peut soigner, en tout cas permettre d’aller mieux en intégrant par la parole et l’échange. Mais le silence –parfois la honte ou la peur – est certainement le meilleur moyen d’affaiblir les personnes quand elles ont, au contraire, besoin de force et de renfort.

La maladie est une contrainte suffisamment grave pour qu’elle ne soit pas vécue comme une punition. Au contraire, l’entreprise se doit d’être un allié solide de ses salariés et cela commence par la capacité de dialogue au lieu du silence et de l’enfermement.