Former ce n’est pas seulement inculquer un savoir-faire…

C’est vendredi. Les fox trottent et le temps est à la réflexion. Et je m’interroge sur les orientations d’enseignements prises dans des écoles du supérieur, en particulier la puissante demande de « professionnalisation », cette concentration des formations sur le métier, le concret, l’action.

Attention ! Je comprends que les entreprises souhaitent recruter des jeunes formés aux spécificités des domaines et qu’elles préfèrent investir dans des futurs salariés immédiatement opérationnels.

Sauf que former ne signifie pas seulement donner les clés de départ d’un métier mais développer d’autres qualités qui dépassent les secteurs concernés et le temps immédiat car elles renforcent avant tout la personnalité : les compétences globales, l’intelligence émotionnelle, la curiosité, les compétences personnelles, les capacités de réflexion, la sensibilité, l’engagement, etc. Bref tout ce qui participe à la construction d’une personnalité.

Pardon de cette répétition, mais former ce n’est pas seulement inculquer un savoir-faire, même s’il s’agit d’une « formation professionnelle ». C’est toujours et aussi donner les clés d’une réussite globale par le développement de la curiosité et de la sensibilité, de l’intelligence émotionnelle, du sens de l’auto-formation, de l’ouverture à une diversité de domaines, de la compréhension du monde.

Alors avant de former des « futurs pros performants », n’oublions pas que nous formons d’abord des personnalités. Car ces années passées à se confronter à une diversité de sujets, y compris éloignés de domaines métiers précis, participeront aux réussites.