La nouvelle compacte aux chevrons est une excellente opportunité en finition de base avec une petite motorisation essence ou diesel. En prime un tarif attractif.

La nouvelle Citroën C4 gagne beaucoup à être essayée longuement et dans les conditions réelles du quotidien. Pas franchement emballante par son look asiatique à l’arrière (pourquoi diable ce becquet installé en plein milieu de la lunette arrière qui nuit considérablement à la visibilité ?), sympa vue de profil avec sa ligne musclée et ses grandes roues, plus solidement marquée Citroën à l’avant avec un capot haut et sculpté et la signature lumineuse en V, la C4 s’affirme à l’usage comme un véhicule serein et raisonnable. En version de base (ou presque) elle revendique un indéniable atout concurrentiel sur un marché où se bousculent les superlatifs d’équipements et les rivalités de puissances. Le choix des deux petites motorisations diesel (110 chevaux) et essence (100 chevaux) avec boîte manuelle, chacune dans des niveaux d’équipement d’entrée de gamme (Feel Pack pour le diesel, Feel pour l’essence) aident à mieux jauger la qualité d’un véhicule à vocation populaire. Verdict : la version essence et sa finition basique l’emportent haut la main. Ici, pas de superflu (comme le support de tablette numérique), mais une offre d’équipement de confort et de sécurité déjà très large et le bénéfice par exemple des suspensions Citroën avec butées hydrauliques progressives, de quoi renouer avec une certaine idée du confort Citroën même si ce n’est pas celui de l’hydraulique d’antan. Et côté mécanique, la douceur de la boîte et la réactivité de la petite motorisation aidée par la légèreté de la voiture (seulement 1 209 kg) réservent un réel plaisir de conduite. Pourquoi faire la fine bouche ?