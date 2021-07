Le petit SUV aux chevrons a bénéficié d’un léger restyling au printemps et continue de séduire sur un registre très différent de son cousin Peugeot.

Citroën a très légèrement restylé (nouvelle face avant) son petit SUV C3 Aircross ce printemps pour tenter de concurrencer son cousin 2008. L’ambiance est très différente avec une esthétique de loisir et le parti pris de la surélévation (10 cm de plus que le 2008). Pour autant, ce SUV demeure lui aussi très urbain (pas de transmission intégrale mais la seule option d’antipatinage). Confortable avec ses nouveaux sièges Advanced Comfort, inaugurés par C4 Cactus et C5 Aircross, bien équipé (avec un affichage tête haute), plus spacieux que le 2008 (avec une banquette arrière coulissante), le C3 bénéficie des motorisations maison essence et diesel mais pas électrique, et sa boîte auto n’est qu’à 6 rapports (EAT6). Il souffre en outre de la comparaison avec son rival du Lion, parfois sur des petits riens mais qui facilitent la vie : dans le 2008 on peut fermer les vitres le contact coupé, l’ouverture et la fermeture se fait à l’approche et en éloignement (système emprunté à Renault) et la planche de bord est d’une toute autre génération. Mais voilà la différence se paie comptant : le Citroën étant presque 4000 euros moins chère que le Peugeot.