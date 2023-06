Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un récent rapport indique que la pollution plastique pourrait être réduite de 80 % d’ici à 2040. Si et seulement si…



Cette année, la Journée mondiale de l’environnement le 5 juin sera axée sur la pollution plastique. Et pour cause, ce fléau est devenu préoccupant pour l’humanité. Nous produisons plus de 430 millions de tonnes de plastique chaque année dont les deux tiers servent à fabriquer des produits à courte durée de vie, transformés en déchets.

Une session de cinq jours de discussions vient de s’ouvrir le 29 mai, à Paris. Les représentants de 175 nations aux ambitions divergentes se penchent sur un traité international contre la pollution causée par ce matériau omniprésent dans notre quotidien.

Le plastique n’est pas biodégradable. Une fois, jeté, il s’entasse dans l’environnement en asphyxiant les espèces marines et en polluant les sols et l’eau souterraine. Sa production à partir de combustibles fossiles comme le pétrole brut, est aussi l’un des processus de fabrication les plus énergivores de la planète. Environ 36 % des plastiques sont utilisés dans des emballages. Il s’agit de contenants à usage unique destinés aux aliments et aux boissons, dont 85 % des déchets ainsi générés sont mis en décharge. L’agriculture avec les semences pelliculées aux paillis plastiques ou le textile en polyester, en acrylique et nylon participent largement à ce désastre écologique.

Les solutions existent

Dans l’attente de l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant, les États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont adopté en 2022, une résolution qui vise à mettre fin à la pollution plastique. Prendre des mesures qui couvrent l’intégralité du cycle de vie de ce matériau, de l’extraction et la conception des produits à la production et la gestion des déchets. Passer d’une économie linéaire, qui consiste à fabriquer, utiliser et jeter les matières plastiques, à une économie circulaire. L’ONU encourage les États à imposer des taxes pour dissuader la production ou l’utilisation de produits en plastique à usage unique et des avantages fiscaux afin de promouvoir des solutions de remplacement – les produits réutilisables par exemple.

Un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) indique que la pollution plastique pourrait être réduite de 80 % d’ici à 2040 si les pays et les entreprises effectuent des changements profonds concernant les politiques et le marché faisant appel à des technologies existantes. L’étude incite à opérer des changements au sein du marché, axés sur la réutilisation, le recyclage, et la diversification des produits. La promotion d’options, comme les bouteilles réutilisables, les distributeurs d’aliments en vrac, les systèmes de consignation ou de reprise d’emballages. Remplacer les films plastiques et les sachets utilisés dans la vente à emporter par des produits composés d’autres matériaux – papier ou matériaux compostables.

Un bénéfice pour tous



Ce passage à une économie circulaire générerait une économie de 1 270 milliards de dollars, compte tenu des coûts et recettes liés au recyclage. En outre

3 250 milliards de dollars supplémentaires seraient économisés grâce aux externalités évitées en ce qui concerne la santé, le climat, la pollution et la dégradation des écosystèmes marins, et en matière de coûts liés aux actions en justice.

La pollution plastique touche tous les pays et toutes les communautés du monde. Elle est une menace mondiale dévastatrice, coûteuse mais évitable. Nous avons besoin des solutions abordables pour lutter efficacement contre ce fléau. À l’échelle individuelle, chacun d’entre nous peut modifier ses habitudes de façon à éviter les produits en plastique à usage unique. L’enjeu n’est pas seulement de recycler le plastique utilisé mais de réduire d’une manière drastique sa production !