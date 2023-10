Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour rappel, en France, le sol forestier couvre 17,3 millions d’hectares.



L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) vient de publier les résultats de l’inventaire forestier et des précieuses informations concernant la croissance des arbres. Depuis une décennie, nos forêts souffrent des conséquences du changement climatique, avec une accélération de la mortalité des arbres, et un ralentissement du puits de carbone.

L’étude constate une forte augmentation de la mortalité des arbres : 7,4 millions de mètres cube par an entre 2005 et 2013 à 13,1 mm3/an entre 2013 et 2021, soit une hausse de près de 80 % en dix ans. La surface forestière perdue est équivalente au cumul des surfaces touchées par les incendies de ces trois décennies ! Gravement touchés par cette baisse de croissance : les conifères, notamment l’épicéa commun, devant le châtaignier et le frêne. En effet, les changements climatiques favorisent la prolifération des bio agresseurs et des insectes nuisibles pour les arbres.

Autre fait marquant : un ralentissement du puits de carbone. Les forêts en croissance ont la capacité́ de réduire la teneur en CO2 de l’atmosphère en le stockant sous la forme de biomasse. Chaque hectare de forêt engendre en moyenne un stock de 81 tonnes de carbone. Les arbres représentent un stock de 1,3 milliard de tonnes de carbone qui a crû de 17 % entre les périodes 2005-2009 et 2018-2022.

Une grande diversité de forêts

Bonne nouvelle : la surface forestière et le stock de bois vivant demeurent en constante augmentation. Pour rappel, en France, la forêt couvre 17,3 millions d’hectares, soit 31 % du territoire. Depuis près de deux siècles, cette superficie ne cesse d’augmenter. Le stock de bois a connu une très forte progression, passant de 1,8 milliard de mètres cubes en 1985 à 2,8 milliards de mètres cubes aujourd’hui. Il s’agit d’une croissance de plus de 50 % en une trentaine d’années.

Avec plus de 190 espèces et 117 types de forêts différents, l’Hexagone présente l’une des plus florissantes diversités forestières d’Europe. Connaitre les ressources en bois et mesurer l’évolution des forêts et leurs rôles, notamment ceux de piégeage du carbone et de réservoir de biodiversité́ constitue un atout indéniable pour assurer la transition écologique et énergétique. Il ne faut pas oublier que la forêt est au cœur d’enjeux sociétaux importants comme la production de bois, la réduction des effets du changement climatique via le stockage de carbone ou encore de services essentiels comme la purification de l’air ou la rétention d’eau. « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent », prédisait Chateaubriand.