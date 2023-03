Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Le mois du vrac : consommer avec justesse • Vient de débuter jusqu’au 31 mars « le mois du vrac ». Une initiative lancée par le Réseau Vrac. L’objectif est de nous encourager à adopter ce mode de consommation à travers l’organisation d’événements, d’animations en magasin et de communications pédagogiques. Adopter le vrac, c’est réduire ses déchets mais aussi lutter contre le gaspillage alimentaire en choisissant la juste quantité de son produit. Rappelons que chaque année, un Français jette en moyenne 50 kg d’emballages. Et gaspille 7 kg de nourriture encore emballée. En consommant en vrac, nous payons au gramme près car aucun poids n’est imposé et nous dépensons moins sans nous priver.

Mieux manger pour tous • Dans un contexte de forte inflation, le gouvernement vient de déployer un dispositif d’aide alimentaire destiné aux plus précaires. Faire bénéficier les plus modestes d’une alimentation saine, durable et de qualité. Ce programme baptisé « Mieux manger pour tous », doté d’un fonds de 60 millions d’euros s’appuie sur les associations et banques alimentaires. Pour rappel, environ 8 millions de personnes en sont considérées comme étant en situation d’insécurité alimentaire.

Moins de dioxyde de carbone • Selon une nouvelle analyse de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté de moins de 1 % en 2022, moins que ce que l’on craignait initialement. C’est ainsi la croissance des énergies renouvelables qui a limité l’impact de l’utilisation accrue des produits fossiles. Il n’en demeure pas moins que cette voie de croissance reste intenable et exige des actions plus fortes.

Un sanctuaire de ciel étoilé • L’association internationale Dark-Sky (IDA) vient d’accorder le titre de « sanctuaire international de ciel étoilé » à Ynys Enlli, aussi connue comme l’île de Bardsey, au Pays de Galles. Ce label met en exergue la nécessité de préserver les espaces naturels face à la pollution lumineuse. Fondé en 2001, le programme international des lieux de ciel étoilé vise à préserver et à protéger les sites sombres. Enfin, l’utilisation excessive de la lumière artificielle, un gâchis énergétique nuit aux écosystèmes et perturbe notre connexion à l’univers.