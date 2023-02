Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Voitures électriques : un record européen • Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea), les voitures électriques ont le vent en poupe. Avec plus de 1,1 million de ventes, elles ont représenté 12,1 % des ventes de véhicules neufs dans l’Union européenne en 2022. Sur un marché automobile, qui peine à se reprendre depuis la covid-19, les ventes d’électriques se distinguent : elles ont augmenté de 28 % par rapport à 2021. Les voitures électriques ont eu beaucoup de succès en Allemagne, en Suède et en Belgique. En Norvège, c’était un record, quatre voitures neuves sur cinq (79 %) étaient électriques.

HVE accusé de tromperie • Des associations écologistes et de défense des consommateurs et des acteurs du bio, viennent de saisir le Conseil d’État à l’encontre du label agricole Haute valeur environnementale (HVE) en lui reprochant des insuffisances dans la certification. Lancé en 2012, ce label est censé récompenser la valorisation de la biodiversité, ainsi que la réduction (et pas l’interdiction) de l’usage de produits phytosanitaires et une meilleure gestion des ressources en eau. Malgré un cahier des charges bien plus léger que celui du label Agriculture biologique, les exploitations labellisées HVE peuvent prétendre à des fonds verts de la Politique agricole commune (PAC) ! Rappelons qu’en octobre 2022, l’Office français de la biodiversité (OFB) a mis au jour de nombreuses insuffisances de ce label et a préconisé de relever le niveau d’exigence de ses critères.

Réserver table et menu en avance • Pour lutter contre le gaspillage alimentaire un restaurateur suisse de Goldach a repensé le fonctionnement de son établissement. Pour y manger, il faut réserver sa place et son menu. Cuisiner que sur réservation préalable, cela séduit ses clients. Le restaurateur a décidé aussi que s’il devait y avoir des restes, il les donnerait aux clients réguliers. Rappelons qu’en Suisse, près de 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année, environ 330 kg de pertes alimentaires par personne et par an.

Gérer l’eau pour un avenir plus durable • Comment évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux d’un projet ou d’une politique liée à l’eau ? C’est possible grâce à l’application Water4allSDGs.org, un outil conçu pour les gouvernements, les collectivités locales, les entreprises ou les ONG pour permettre la mise en place des projets durables. Ainsi, les décideurs de l’eau peuvent facilement mesurer leur impact et ajuster leur œuvre. L’application permet de répondre à une série de questions relatives au projet pour obtenir une vue d’ensemble de ses impacts positifs ou négatifs sur le climat, la biodiversité, les inégalités, la santé, l’emploi ou l’éducation.