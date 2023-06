Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Générosité en baisse sous l’effet de l’inflation · Selon le Baromètre de la générosité 2022, publiée par France générosités, nos dons connaissent une diminution. Autre signe préoccupant : l’accentuation de la baisse chronique des nouveaux donateurs ! En effet d’année en année, notre solidarité ne cesse de fléchir face à l’inflation et aux difficultés économiques. L’étude révèle cette année une légère baisse de la collecte en dons ponctuels (-1,9 % par rapport à 2021), accentuée au deuxième semestre, période où les taux d’inflation étaient au plus haut. En revanche, les dons par prélèvement automatique ont connu une croissance de plus de 5 % entre 2021 et 2022. Le nombre de nouveaux donateurs par organisation a baissé de 11,2 % en 2022 par rapport à 2012.

Entreprises « engagées » ou greenwashing ? · Les entreprises ont du mal à nous convaincre en matière d’engagements environnementaux. Le dernier sondage Poll & Roll pour Goodvest révèle une méfiance des consommateurs face à leurs promesses écologiques… Greenwashing ? 61 % des Français considèrent « qu’aucune entreprise n’a jamais apporté la moindre preuve concrète de son action écologique ». En effet, le consommateur reste assez prudent sur les risques de greenwashing. 70 % déclarent que les messages environnementaux trompeurs ne les incitent pas à se tourner vers leurs offres de produits et services. Seulement, 16 % croiraient aux engagements sociétaux vantés, 25 % les trouvent opportunistes et 50 % purement un effet marketing.

Consommer bio à prix réduits · Pour éviter le gaspillage de 10 millions de tonnes d’aliments par an, les initiatives se multiplient. La dernière en date est celle du site Willy anti-gaspi qui propose un large éventail de produits bio ou fabriqués en France à prix réduit. L’objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire en sauvant de la destruction des milliers de produits bio et français aux dates de péremption un peu courtes. Ces produits achetés directement aux producteurs sont encore bons à la consommation mais ne sont plus acceptés par les grandes surfaces. Ces produits s’affichent entre 25 % et 50 % moins chers que leur prix d’origine. Willy anti-gaspi les réceptionne dans son entrepôt basé à Saint-Ouen (93) afin de préparer les expéditions pour les quatre coins de la France.

Un Pacte Bleu de richesse · L’édition 2023 de la Revue du commerce et de l’environnement de la Cnuced vient de dresser un état des lieux de l’économie océanique mondiale, une valeur estimée entre 3 000 et 6 000 milliards de dollars. Le rapport appelle à un « Pacte Bleu » mondial afin d’exploiter durablement nos océans, qui abritent 80 % de toutes les formes de vie. L’économie de l’océan offre de grandes opportunités. Comment trouver un juste équilibre entre les bénéfices tirés de la mer et la protection de ses ressources. Parmi les recommandations, l’accroissement des investissements dans les secteurs émergents durables comme la culture des algues.