Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Un cap maritime écolo ! • Le transport maritime ne cesse de se développer, mais le secteur doit mettre le cap sur la transition énergétique, estime la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Elle plaide pour la mise en place d’un cadre réglementaire mondial pour investir dans la décarbonatation et elle préconise aussi de soutenir financièrement les pays en développement dans leur transition, notamment en modifiant leurs ports, de plus en plus menacés. Rappelons depuis 2020, Les navires sont tenus d’utiliser des carburants qui contiennent moins de 0,5 % de soufre.

Plus de pédagogie dans l’information • Selon une récente étude publiée par la Fondation Descartes, les grands médias généralistes jouent un rôle majeur dans l’information sur les enjeux climatiques et la disposition des citoyens à changer de comportement. Pourtant, les Français se montrent majoritairement critiques à l’égard de la manière dont les médias traitent du sujet climatique. Ils leurs reprochent un traitement alarmiste, politisé, militant, moralisateur et souvent insuffisamment orienté vers des solutions rigoureuses et pédagogiques.

Un logiciel pour rendre les bâtiments plus verts • Une jeune entreprise, Deepki, a mis au point un logiciel pour améliorer à distance la performance énergétique des immeubles. Ce logiciel intègre des données basées sur des factures d’énergie ou d’eau, d’informations de construction, en passant par l’exposition solaire, ou la proximité des transports en commun. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la performance environnementale des bâtiments, et proposer des améliorations. Deepki met aussi en place des services d’accompagnement et de conseil pour permettre aux investisseurs, propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers commerciaux, d’améliorer la performance environnementale de leurs actifs.

Pour un Internet plus abordable • Le coût des services Internet a diminué à l’échelle mondiale en 2022 mais les plus pauvres à travers le monde restent éloignés de cette technologie, selon un rapport publié par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ce coût demeure un obstacle majeur en ce qui concerne l’accès à l’Internet, en particulier dans les économies à faible revenu. Au début de l’année, l’UIT a indiqué que 2,7 milliards de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale, n’étaient toujours pas connectées à l’Internet !