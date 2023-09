Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Vive la réparabilité ! • L’association Halte à l’Obsolescence Programmée et le fonds de dotation Make.org organisent la toute première édition des Journées Nationales de la Réparation les 20, 21 et 22 octobre 2023. L’objectif est de mettre en lumière les professionnels et les structures qui proposent des services de réparation. Sur les quelque 28 millions d’appareils électroménagers qui tombent en panne chaque année en France, seulement 5 millions d’entre-eux seraient réparés. D’où cette prise de conscience collective de la surconsommation et de l’obsolescence programmée qui s’est traduite dans des textes législatifs (loi Agec, bonus réparation, indices de réparabilité et de durabilité, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets de l’Ademe). La réparabilité est au cœur de l’économie circulaire et séduit de plus en plus de citoyens, d’entreprises et d’investisseurs.

Pollution de l’air : la grande menace • Selon le rapport de l’Institut de politique énergétique de l’université de Chicago (Epic) sur la qualité de l’air mondiale, la pollution aux particules fines, émises par les véhicules, l’industrie et les incendies, représente la plus grande menace externe pour la santé publique mondiale. Les fonds alloués à la lutte contre cette pollution ne représentent qu’une fraction infime de ceux, dédiés aux maladies infectieuses. Un respect permanent du seuil d’exposition aux particules fines fixé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) permettrait d’augmenter l’espérance de vie mondiale de 2,3 ans, estime l’Epic.

Les pouvoirs de la « Terra preta » • Des chercheurs brésiliens ont mené une expérience inédite en Amazonie, dans un environnement où la végétation est la plus luxuriante du monde. Ils ont prélevé de la terre noire « Terra preta » pour la mélanger avec d’autres sols plus classiques. Il suffit de petites quantités mélangées (20 %) à d’autres terres pour que les végétaux voient leur croissance boostée de manière significative. Cette découverte sur les capacités extraordinaires de la terre noire donne lieu à un espoir pour la reforestation à travers le monde. Néanmoins, il faudrait éviter de vider l’Amazonie de sa terre pour la disperser ailleurs !

Reconnaitre la médecine traditionnelle • Le tout premier Sommet mondial de la médecine traditionnelle qui vient de se tenir à Gandhinagar, en Inde vient d’affirmer un engagement fort des participants à exploiter le potentiel de la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative pour améliorer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Dans de nombreux États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les traitements de ce type de médecine font partie des listes de médicaments essentiels et sont couverts par les régimes nationaux d’assurance maladie. Aussi, une grande majorité de personnes ont recours aux interventions de la médecine traditionnelle pour le traitement, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles, les soins palliatifs et la réadaptation. Mais il reste encore un long chemin à explorer pour utiliser la science afin de mieux comprendre, développer et réaliser le plein potentiel des approches de la médecine traditionnelle.