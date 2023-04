Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Éteindre les écrans publicitaires • Les exploitants des gares, métros et aéroports français viennent de signer une charte pour concrétiser leurs engagements en matière de sobriété énergétique. À partir de janvier 2024, éteindre l’ensemble des écrans publicitaires lorsque ces lieux sont fermés au public. Un récent décret a déjà imposé l’extinction de ces dispositifs entre une et six heures du matin. Rappelons que selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), un écran publicitaire de deux mètres carrés engloutit autant d’électricité qu’un ménage français en un an et les 1 400 publicités lumineuses disposées dans les gares et les métros parisiens consomment autant d’électricité que 21 écoles de dix classes chaque année.

Bientôt la fin du ticket de caisse • Initialement prévue au 1er janvier 2023 puis au 1er avril, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse s’appliquera à partir du 1er août. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans ces tickets. Remédier aussi au gaspillage important : 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant. Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.

Espèces des récifs menacés • Une récente étude scientifique publiée dans la revue Nature alerte sur le déclin des populations marines au cours des dix dernières années. Des scientifiques ont observé les tendances des effectifs de 1 057 espèces communes qui habitent les récifs peu profonds, sur 1 636 sites dans les eaux australiennes. Le constat indique que tout l’écosystème marin souffre du réchauffement climatique. Les populations d’invertébrés comme les oursins ont été gravement touchées par les canicules marines. Plus de 500 espèces comme les poissons tropicaux, les échinodermes, les étoiles de mer et les macro-algues auraient ainsi vu leur population décliner.